Via Fratelli Garrone, rimossi i vetri pericolanti dell'Ospizio

L’Amministrazione si è attivata per ripristinare la situazione di via Fratelli Garrone, transennata nei giorni scorsi a seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco che hanno rimosso i vetri pericolanti dalle finestre dell’ex Ospizio dei poveri. Per quanto concerne i vetri relativi ai locali in uso alla Città di Vercelli, le maestranze comunali hanno eseguito un intervento di messa in sicurezza, applicando del silicone sulle vetrate ancora presenti e dei pannelli in policarbonato nei punti in cui si sono rotti.

“Siamo intervenuti cercando di essere il più rapidi possibile, com’è nostra volontà. Le associazioni che usufruiscono degli spazi sono state contattate e, mentre gli scout hanno comunicato di non aver problematiche, la Società Storica si è attivata per intervenire" ha dichiarato l'Assessore Stefano Pasquino.