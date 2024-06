Sul campo del Piemonte Sport la sfida tra Questura e Cgil immigrati

Il fondamento dell’incontro, che si terrà venerdì 14 giugno, alle ore 18.30 sul campo Piemonte Sport di corso Rigola, è quello dell’aggregazione, della coesione e dell’inclusione sociale.

Questo anche nell’ottica di una sempre maggiore vicinanza della Polizia di Stato nei confronti di chi quotidianamente si presenta agli sportelli della Questura per il disbrigo delle pratiche di immigrazione. L’iniziativa è stata presentata ieri in Questura alla presenza del Segretario Generale Valter Bossoni e del responsabile Ufficio Stranieri Giuseppe Fodero, per la Cgil Vercelli Valsesia, oltre che del Questore Giuseppe Mariani e del vicario Gonario Antonio Rainone.

Per l’occasione sono intervenuti anche alcuni dei calciatori della rappresentatività della Cgil.

Entrambe le parti, Questura e Cgil, sono state concordi sul fatto che sarà un momento di aggregazione e di spensieratezza in un’ottica appunto di interazione ed integrazione.