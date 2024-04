Questura, nuova dirigente per la Divisione Anticrimine

Nuovo dirigente della divisione Anticrimine della Questura di Vercelli. Ha preso servizio mercoledì 3 aprile il vice questore Fiorella Colangelo, che ha assunto l’incarico di reggente della Divisione Polizia Anticrimine in sostituzione del primo dirigente Augusto Canini, che ritorna nella città di Aosta ove ricoprirà il medesimo incarico. A Colangelo è stato inoltre affidata la guida della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Immigrazione.

Originaria di Amalfi, laureata in Giurisprudenza nel 1992 all’Università degli Studi di Salerno, Colangelo ha successivamente conseguito l’abilitazione alla professione forense: ha iniziato la sua carriera in Polizia come agente nel 1993 e sei anni dopo ha frequentato l’89° corso di formazione per Vice Commissari, al termine del quale è stata assegnata come funzionario al compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta.

Successivamente ha diretto le Sezioni di Polizia Stradale del Verbano Cusio Ossola e di Asti e dal 2018 ha ricoperto l’incarico di Dirigente l’Ufficio del Personale e Tecnico Logistico della Questura di Asti, fino al 2021, anno in cui è stata assegnata alla Questura di Cuneo, con l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione.

Dall’8 maggio 2023 ha guidato la Divisione della Polizia Anticrimine della Questura di Savona, fino al trasferimento presso la Città di Vercelli.

Nel 2014 è stata insignita dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Con l’arrivo del nuovo dirigente, si è ulteriormente rinnovato l’organico dei funzionari della Questura, che nei mesi scorsi aveva visto l’assegnazione di due nuovi Commissari, ed appena un mese fa l’arrivo del nuovo Vicario del Questore, Dottor Gonario Antonio Rainone.

In occasione dell’arrivo in città della D.ssa Colangelo, il Questore della Provincia di Vercelli Dottor Giuseppe Mariani, ed il Vicario Rainone hanno accolto il nuovo dirigente, facendole i migliori auguri per l’assunzione dei nuovi incarichi, di particolare rilevanza per Questura, nonché per una positiva permanenza nella città di Vercelli.