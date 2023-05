Soumaila Diawara, poeta, scrittore ed attivista politico originario del Mali e rifugiato politico al Circolino dell'Isola

Partendo dalla sua esperienza personale di esule costretto a lasciare il Mali per motivi politici nel 2012, detenuto nella strutture libiche, naufragato nel tentativo di arrivare in Italia, fa luce sui paradossi e sulle tragedie di chi è costretto a migrare per salvarsi la vita.

"La decisione di pubblicare questo libro nasce dalla volontà di rendere testimonianza diretta della realtà disumana che centinaia e migliaia di donne, bambine, bambini e uomini vivono in quel luogo che va oltre l'orrore che è la Libia, nella speranza di poter incidere anche in minima parte nell'opinione nazionale e internazionale, che per la maggior parte ancora è cieca e sorda alle richieste di aiuto. Un libro documentario con foto e video delle condizioni disumane in cui versano le persone sull'altra sponda."