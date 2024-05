Gianna Pentenero a Santhià, Gori e Tinagli a Vercelli

Doppio appuntamento, in casa Pd, in vista di elezioni Regionali ed Europee.

La candidata presidente della coalizione di centro sinistra, Gianna Pentenero, è a Santhià, martedì dalle 11.30 per parlare di trasporti. L'appuntamento è in corso Nuova Italia 67: con Pentenero ci saranno Simona Paonessa e Alessandro Bizjak, candidati Pd al Consiglio Regionale.

Appuntamento con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato Pd al Parlamento Europeo, e con l'eurodeputata Irene Tinagli, alle 17 al bar Cavour per un incontro dedicato all'Europa dei territori. Tinagli, presidente della commissione per i Problemi Economici e Monetari, approfondirà le sfide economiche che si presenteranno nei prossimi anni. Gori, invece, affronterà il tema dello sviluppo di una proficua interazione tra livelli amministrativi locali e la dimensione europea. All'incontro prendono parte Gabriele Bagnasco, candidato sindaco a Vercelli e i due vercellesi in corsa per la Regione, Alessandro Bizjak e Simona Paonessa.