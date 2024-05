Catricalà: un incontro per discutere di Ambiente e Salute

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 19 maggio dalle ore 15 presso il Parlamentino dell’Ovest Sesia in Via Duomo 2 si parlerà di Ambiente e Salute con relatori che da sempre dedicano la propria vita all’ambiente che ci circonda.

In questi lunghi dieci anni mi sono dedicato spesso al tema salute e ambiente proponendo svariati ordini del giorno e mozioni, tra cui la richiesta di fermare l’utilizzo di diserbanti in città, di fare uno studio approfondito, attraverso uno referto epidemiologico comunale per capire la situazione della nostra città, la contrarietà all’installazione di un impianto a Pallet, così come all’impianto di biogas e tanto altro.

Parteciperanno in qualità di relatori la dottoressa Luisa Memore già Presidente Isde Piemonte (Medici per l’Ambiente), il dottor Valerio Gennaro, nonché Presidente Isde Genova, il Vice Presidente Isde Vercelli dottor Christian Salerno. Siederanno al tavolo dei relatori anche Umberto Lorini, Presidente di Pro Natura Piemonte e Giampiero Godio, Vicepresidente Legambiente vercellese

Si parlerà di epidemiologia con i relativi metodi di studio che occorre mettere in campo, mortalità relativa alla Provincia di Vercelli, campi elettromagnetici con i rischi della salute che ne derivano e situazione amianto in città