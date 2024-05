Disabilità e autismo, incontro con il ministero Locatelli

Arriva il ministro Alessandra Locatelli, lunedì 13 maggio alle ore 14.15 al Modo Hotel di piazza Medaglie d’Oro, 21 per un incontro sull’autismo e le disabilità. Tra i relatori, il candidato sindaco Roberto Scheda, tra i promotori della legge “Dopo di Noi”, e Roberto Keller, responsabile del Centro di Riferimento Regionale dell’autismo per l’età adulta. A moderare l’incontro, Alessandro Stecco, già presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte.

«Sono particolarmente contento – commenta Scheda – di poter accogliere a Vercelli il Ministro Locatelli. Sarà l’occasione per consentire un dialogo diretto tra le Associazioni che sul territorio si occupano di soggetti diversamente abili, come ad esempio chi soffre di disturbi dello spettro autistico, e il responsabile del Dicastero. Poterne parlare in una Tavola Rotonda cui prendano parte, oltre alle Associazioni di riferimento, anche chi svolge e ha svolto una grande opera di coordinamento regionale permetterà di porre le basi per una più proficua collaborazione con il titolare del Ministero su questi delicati temi».

«La presenza del ministro Locatelli – commenta Daniele Baglione, segretario provinciale della Lega, partito di cui è espressione Locatelli – ci fa particolarmente piacere. Ben conosciamo le problematiche relative alla disabilità e poter portare nel nostro capoluogo di Provincia la massima espressione del Governo su questi temi, per farla incontrare con le Associazioni, i referenti regionali e con Roberto Scheda, tra i promotori della legge “Dopo di Noi”, era un nostro obiettivo. Siamo contenti di esserci riusciti fin da subito, per avviare un percorso di conoscenza e lavoro comune con le Associazioni e con tutto il mondo del volontariato che si dedica ogni giorno al mondo delle disabilità e dell’autismo».