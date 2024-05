Candidati sindaco a confronto sui temi della vita cittadina

SiAmo Vercelli, realtà civica che ha chiuso la propria esperienza in Consiglio comunale organizza lunedì 13 maggio, a partire dalle 21 al Salone Sant'Eusebio del Seminario Arcivescovile in piazza del Duomo, un incontro aperto al pubblico con i candidati a sindaco della città. Lo scopo è di porre domande mirate guardando a varie tematiche di interesse comune: dal sociale, all'ambiente e biosostenibilità, al lavoro e ai cambiamenti necessari per la città.