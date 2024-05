Europee, la vercellese Giuliana Gabutti in corsa con Alternativa Popolare

Ammessa in seconda battuta alla competizione per le Europee, Alternativa Popolare, il gruppo politico guidato da Stefano Bandecchi, propone tra i candidati anche una vercellese.

Si tratta di Giuliana Gabutti, classe 1974, nata nel capoluogo, vissuta fino a 23 anni a Santhià prima di intraprendere una carriera che l'ha portata a lavorare come interprete per varie aziende del territorio, del pavese e poi, per un lungo periodo, del milanese. Una decina d'anni fa la scelta di tornare nella terra d'origine per crescere qui i tre figli che oggi hanno 20 anni, la prima, 7 anni la seconda e 4 anni il piccolo di casa.

Competente in materia di istruzione e di attività ludico-sportive, nell’aprile 2024 si è avvicinata a un'esperienza completamente nuova, unendosi alla campagna elettorale per le Elezioni Europee avviata da Alternativa Popolare. «E’ un momento importante per tutti - dicono dalla formazione di Bandecchi -: un momento di crescita personale per lei, ma per chi da anni cerca nuove idee per rinnovare le Istituzioni rappresentando tutti i cittadini in una Europa più coesa, dando nuove possibilità ai più giovani che oggi, più di prima, sono il nostro futuro e necessitano di maggiore sicurezza in termini di ordine pubblico e di certezze dando la garanzia di una istruzione volta a trovare una occupazione seria».