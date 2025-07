Auto in fiamme, viabilità interrotta per alcune ore sulla sp 31 bis

Auto in fiamme e viabilità interrotta per alcuni ore, nella serata di mercoledì, sulla Sp 31 bis in località Cascinatti di Crescentino, per l'incendio di un'autovettura. L'allarme è scattato intorno alle 19 e, per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta da rogo. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta al Km 11: all'arrivo la vettura era completamente avvolta dalle fiamme, quindi ha provveduto alla completa estinzione, successivamente alla messa in sicurezza dell'area interessata. In serata la strada, inizialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, è stata riaperta prima a senso unico alternato, fino al ritorno alla normalità.

Presenti sul posto i Carabinieri di Crescentino e Polizia locale.