Cimitero dei Cappuccini, cade in una buca che si apre all'improvviso. Fratttura al braccio per una vercellese

Una profonda voragine che si apre all'improvviso e una brutta caduta che costa la frattura di un braccio a una malcapitata vercellese. Finisce all'attenzione di giunta e Consiglio comunale l'episodio avvenuto il 21 agosto al cimitero dei Cappuccini. A ripercorrere l'accaduto è un'interrogazione del consigliere comunale Fabrizio Finocchi (Azione).

«Una nostra concittadina in visita a un suo caro defunto inumato nel Cimitero del rione Cappuccini è caduta in una profonda voragine apertasi improvvisamente nel terreno - spiega il consigliere comunale -. Malauguratamente nella caduta la signora ha riportato la frattura di un braccio. Ritengo che quanto accaduto sia grave e ho presentato una interrogazione al sindaco e all'assessore competente per appurare quale sia stata la causa dell’incidente e in particolare se lo stesso sia imputabile alla mancata manutenzione del Camposanto oppure a un errato ritombamento di uno scavo e se corrisponda al vero che la cittadina ha presentato al Comune una richiesta di risarcimento. Chiedo anche se il Comune ha attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi che copra gli incidenti ai danni dei visitatori del cimitero».

L'incidente, secondo quanto ricostruito dal consigliere di minoranza, è avvenuto nel Camposanto Nuovo, lato Epistola, quadrante tre,