Gattinara, conto alla rovescia per Luva® 2025,

Sono in fase di ultimazione gli ultimi preparativi per Luva® 2025, la Grande Festa dell’Uva di Gattinara, che dal 5 al 7 settembre animerà la città trasformandola in una vetrina di eccellenza, cultura e tradizione.

La 43ª edizione di Luva® promette di essere indimenticabile: un intero fine settimana dedicato Gattinara docg e alla convivialità, con degustazioni, mercatini, spettacoli, concerti e appuntamenti per tutte le età.

Tra i profumi e le note del Gattinara Docg, l’energia festosa delle vie animate da mercatini, concerti, spettacoli e degustazioni, Luva® si arricchisce quest’anno con la quinta Biennale Internazionale di Arte Contemporanea. Questa prestigiosa rassegna vedrà le opere di grandi maestri come Julio Galán, Renato Guttuso, Amilcare Rambelli, Salvador Aulestia, insieme a stimati talenti locali, in un dialogo unico tra creatività contemporanea e tradizione vitivinicola, trasformando Gattinara in un atelier a cielo aperto. Poi il Concorso Enologico Iron Grape 2025, dedicato ai Gattinara Docg e ancora la mostra fotografica e, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione Marazzato, che metterà a disposizione alcuni dei suoi mezzi storici, arricchendo l’atmosfera della festa con un patrimonio di memoria e fascino.

Il programma, fitto e variegato, prevede degustazioni guidate, spettacoli musicali e intrattenimento nelle piazze e nelle vie del centro storico, oltre a iniziative pensate per famiglie, giovani e visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero.

«Luva® è la festa che meglio rappresenta l’anima di Gattinara – dichiara il sindaco Maria Vittoria Casazza – un evento che unisce tradizione e innovazione, capace di accogliere e coinvolgere tutti in un clima di gioia e comunità».

Il vicesindaco Daniele Baglione, presidente del Comitato Luva®, aggiunge: «Stiamo lavorando con passione per regalare al pubblico un’edizione speciale, che farà vivere emozioni indimenticabili e che confermerà Gattinara come punto di riferimento culturale ed enogastronomico del Piemonte».

