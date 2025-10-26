Le pagelle della Pro, vista contro la Pergolettese

Livieri: Quasi inoperoso nel primo tempo. Poi è costretto a uscire: 6 (1' st Passador: rischia grosso con un errore in disimpegno non sfruttato da Corti. Poi si riscatta con qualche buona uscita 6)
Piran: Prezioso come sempre sia in difesa che in fase d'impostazione. E' lui a fornire l'assist per l'1-0 di Sow che permette alla Pro d'indirizzare il match sui binari voluti: 6.5 (25' st Clemente: rientrava dopo l'infortunio. Minuti che servono a fargli ritrovare il ritmo 6)
Marchetti: Gara sicura e precisa per l'ex viola: 6.5
Coccolo: Ordinato non troppi spazi agli avversari: 6
Furno: Gara intensa, fatta di corsa, ripiegamenti e qualche eccellente spunto offensivo: 6.5 (34' st Carosso; entra a giochi ormai fatti ma si fa vedere per alcune buone giocate. Tenta il gol da distanza siderale cogliendo il portiere un po' troppo avanzato: 6+)
Burruano: In crescita. Entra nel vivo della manovra, si procura un paio d'occasioni per concludere a rete, decisivo nel raddoppio in cui difende un pallone non semplice nel cuore dell'area: 6/7(34' st Ronchi: fa quello che il mister gli chiede 6)
El Bouchtaoui: Buon inizio, entra nell'azione dell'1-0. Poi inevitabilmente cala non avendo il ritmo partita: 6
Iotti: E' sempre una sicurezza in mezzo al campo. Smista palloni preziosi e si fa spesso trovare presente nell'area avversaria: 6+
Akpa Akpro: Forse la sua miglior prestazione in maglia bianca. E' un costante pericolo per la difesa gialloblù. Crea spazi per i compagni oltre a provare la conclusione. Si fa trovare pronto sull'assist di Burruano per il 2-0: 6/7
Comi: Un infortunio lo mette out dopo poco più di un quarto d'oro: sv (16' pt Coppola: entra bene nel match. Soprattutto nella ripresa fa sentire la sua presenza nei sedici metri della Pergolettese: 6+)
A. Sow: E' l'Mvp del match: non solo per la preziosa rete dell'1-0 con cui sblocca il risultato. Una gara fatta senza risparmio per catturare palloni e andare alla conclusione. Ancora in pieno recupero trova uno scatto che lascia "sul posto" la difesa ospite: 7
Santoni: Prepara tatticamente bene l'incontro e riesce a sopperire in corsa all'infortunio di Comi: 6+.