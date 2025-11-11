Promozione: il Trino vince il derby con la Virtus

Promozione

Il derby vercellese tra Virtus Vercelli e Trino finisce nel carniere del biancoazzurri di Modenese. In vantaggio i gialloneri, gli ospiti hanno chiuso il 1^ tempo sull' 1-2, seguito nei primi minuti della ripresa dal 2-2 di Bianchi, poi al 90' è Carrese a premiare il Trino. Un risultato che lancia Brugnera e C. alle spalle del Casale, mentre la Virtus finisce nel calderone dei play-out. Marcatori Marra e Bianchi per i padroni di casa e Balocco, Pomati e Carrese per il Trino.



Risultato: Virtus Vercelli - Trino 2-3



Prossimo turno: Trino - Juve Domo, Banchette/Colleretto - Virtus Vercelli



Classifica: Casale 26, Juve Domo 24, Trino, Varallo 20, Gattinara 16, Quincinetto/Tavagnasco, Ornavasso, Banchette/Colleretto 15, Arona 12, Ivrea 11, Orizzonti C.A.,

Virtus Vercelli, Piedimulera 10, Ceversama 8, Union Novara 7, Gravellona 3.

1^ Categoria





La 10a giornata è stata la giornata del Livorno/Bianzè, che sale in cima alla classifica dopo la roboante vittoria sul Valchiusella. La squadra di Yon dopo 6 minuti era in vantaggio 2-0 (Enrico e Francinelli) e 3-1 alla fine del 1^ tempo, i canavesani hanno accorciato le distanze ad inizio ripresa. A chiudere definitivamente la partita ci ha pensato Dos Santos al 22' del 2^ tempo. Il Cigliano invece inciampa a Bollengo subendo un pesante passivo, un passo indietro dopo l'ottima prestazione con il Leinì. Nel girone F goleada della Pro Palazzolo che sbanca il campo della Marentinese a segno Giarola, Micillo, Leon Garcia, Veliu (2 reti) e Augusti.



Risultati: Bollengo - Cigliano 3-0, Valchiusella - Livorno/Bianzè 1-2, Marentinese - Pro Palazzolo 1-6



Prossimo turno: Cigliano - Agliè Valle Sacra, Livorno/Bianzè - Mappanese, Pro Palazzolo - Lenci Poirino



Classifica: Livorno/Bianzè, Valle Cervo Andorno 19, Ardor San Francesco, Bosconerese, Saint Christophe 17, Bollegno, Cigliano, Valle Elvo 16, Gaglianico 15,

Valchiusella, Ponderano 14 CGC Aosta, Agliè Valle Sacra 12, Mappanese 9, Torri Biellesi 8, Leinì 0.