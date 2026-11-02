Juve Next Gen - Pro Vercelli 1 a 1: un pari prezioso

Prezioso pareggio per la Pro Vercelli che, dopo un primo tempo opaco, riesce nella ripresa con Bertoli a rimediare l'1-1 nella trasferta-derby del Moccagatta contro la Juventus Next Gen. Un punto sostanzialmente giusto per quanto (non) fatto vedere da due formazioni che hanno a tratti confermato come le difficoltà emerse in quest'avvio di stagione non siano casuali. La Pro ha avuto il merito, di reagire e rimettere in piedi un incontro dopo un primo tempo incolore e approcciato con poca cattiveria. Un "peccato" tutt'altro che veniale trattandosi a tutti gli effetti di uno scontro diretto. Se poco o nulla ha funzionato nel primo tempo dei bianchi, nella seconda parte dei match i vercellesi sono scesi con altro piglio, pareggiando quasi subito e controllando i tentantivi della Juve di riportarsi in vantaggio.

Altro match che, per i bianchi, rappresenta per i bianchi uno spartiacqua incastonato tra speranze di compiere un balzo verso zone più tranquille o restare nuovamente invischiati in pieno playout. Pro in completo "verdao" in onore del Palmeiras; Bonera propone il 3-4-2-1 con qualche interprete diverso rispetto alle ultime uscite: difesa con Moretti, tra i migliori contro l'Ospitaletto a fare reparto con Rinchi e Coccolo; centrocampo con Piran e Pagliari esterni; in attacco l'inedito tandem Ciammaglichella-Bertoli con Sow (non al top) in panchina con Comi che torna a disposizione del mister e potrebbe "riassaporare" il campo. 10': Del Favero si distende su conclusione dal limite di Merola: angolo. Juve più intraprendente in questa fase d'abbrivio. 17': Leone sfonda sulla destra, corsi su cui la Pro sembra in difficoltà, conclusione che Del Favero respinge. Primi 20' con il team di Bonera che non riesce a imbastire manovre nella metà campo avversaria. 22': primo tentativo della Pro: cross a centro area dove Bertoli non riesce a impattare. Mezz'ora: la Juve fa la partita, colleziona angoli; Pro troppo passiva, costretta a pura gara di contenimento 31': la sblocca la Juve. Merola riceve la sfera spalle alla porta, controlla, si gira e dal limite lascia partire una rasoiata che non da scampo a Del Favero: 1-0. Ora si fa tutta in salita per i vercellesi. Vantaggio che era nell'aria perché, sebbene la Juve non fosse stata pericolosissima, ha obbligato la Pro a difendersi qualità nella quale, in questa prima fase della stagione, i bianchi non hanno particolarmente brillato. 37': punizione dalla tre quarti per Pro: senza esito. Ultimi 5' del primo tempo. 45': Occasione per Pro: Iotti imbeccato in area da posizione defilata ci prova dalla destra: palla deviata in angolo. Tutti negli spogliatoi senza recupero. Gara tutt'altro che indimenticabile. Juve avanti con Merola, Pro poco presente. Risultato giusto. Ripresa che inizia con Sow al posto di Ciammaglichella. Giallo per Pagliari. Buon avvio della Pro, decisamente più propositiva. 9': Bertoli c'é. Pareggio della Pro: azione manovrata della Pro con Oiran che dalla destra mette a centro area: Bertoli colpisce di testa e la palla dopo aver "baciato" il palo s'infila alle spalle di Mangiapoco: 1-1. 11': Del Favero ancora su Merola dal limite: angolo. 13': Bertoli si gira: parata non difficile. Ma Pro sicuramente viva rispetto al primo tempo. 17': chiusura di Moretti su Durmisi che si era presentato pericolosamente nell'area bianca. Fase di stanca: le due squadre che cercano di superarsi, evitando però scoprirsi. Entra Carosso: triplo cambio della Pro. 30': occasionissima per la Pro: Grelaud al volo dal limite: palla fuori di poco. Pro nell'area della Juve senza però trovare la stoccata vincente. 33': altra occasione sprecata malamente di Grelaud. Juve tornata a fare la partita, 34': Oboavwoduo dai sedici metri: Del Favero alza in angolo. 41': ancora Del Favero protagonista devia in corner una conclusione insidiosa di Turco dalla destra. 43' entra Comi per Bertoli. Si entra nei 4' di recupero. 48': Pagnucco di testa: palla a lato di poco. Finisce 1-1. Per la Pro un punto che fa classifica morale e tiene a distanza i bianconeri. Per stavolta accontentiamoci.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco, Van Aarle, Corradi, Ripani (27' st Mazur); Pagnucco, Owusu, Macca (1' st Grelaud), Turco, Leone (27' st Rizzo); Merola (27' st Oboavwoduo) , Durmisi. (43' st Konaté).

In panchiina: Fuscaldo, Radu, Elimoghale, Amaradio, Guerra, Montero

All. Brambilla

PRO VERCELLI (3-5-2): Del Favero, Ronchi, Moretti, Coccolo; Piran (35' st Perotti), Burruano (35' st Rutigliano), Furno (24' st Carosso), Iotti, Pagliari; Ciammaglichella (1' st Sow), Bertoli (43' st Comi).

In panchina: Passador, Van Koeverden, El Bakkali, Mallahi, Carosso, Zacchera, La Mantia, Satriano, Patriarca, Andreotti, Comi

All. Bonera.

ARBITRO: Esposito di Napoli

RETI: 31' Merola; st 9' Bertoli

NOTE: Serata fredda. Ammoniti: Pagliari. Calci d'angolo: 11-3 per la Juve. Recupero: 0', '4'