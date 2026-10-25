Pro Vercelli, la miglior partita dell'anno: 2 a 1 sull'Ospitaletto

Pro Vercelli – Ospitaletto 2-1
Marcatori: Berruano (PV) al 53’; Galuppini (O) su rigore al 65’; Pagliari (PV) all’86’;
La quinta in classifica ospite della Pro Vercelli, diciottesima, al Piola-Robbiano.
5 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte per l’Ospitaletto.
2 vittorie, 3 pari e 6 sconfitte per la squadra di Bonera.
Il pronostico vede gli ospiti favori, ma la Pro Vercelli non può perdere.
Primo tempo
Prima parata di Del Favero; tiro insidioso di Galuppini, il portiere “grafia” la sfera mandando in angolo.
Buona comunque la partenza della Pro.
Lancio lungo di Del Favero per Sow, che viene fermato dal portiere ospite, Ferrante.
Prima occasione per la Pro Vercelli con un sinistro in controbalzo di Coccolo, sfera deviata in angolo. Siamo al minuto 27.
Meglio l’Ospitaletto nel possesso palla e nel palleggio, la Pro Vercelli si affida ai cross di Piran. Tante e tante le palle toccate da Iotti. Bene la difesa.
Punizione al limite per l’Ospitaletto, tutti i attendo il tiro di Galluppini, e invece gran botta di Gobbi che si infrange sulla barriera.
Poche emozioni in questo primo tempo.
Ennesimo cross dalla destra di Piran, palla a Sow che non controlla (ma non era facile).
0 a 0 dopo 45 minuti. Comunque vada, la Pro Vercelli non è certo quella vista con il Lecco.
Secondo tempo
Bertoli riceve e passa indietro a Burruano; tiro si sinistro (con deviazione leggera) che si infila sulla destra del portiere Ferrante: Pro Vercelli in vantaggio al minuto 53.
Reazione immediata dell’Ospitaletto, conclusione potente di Tigani, alta.
Punizione di Galuppini per fallo di Ciammaglichella (ammonito), respinta della barriera, l’Ospitaletto reclama il penalty per gomito di Bertoli o braccio di Moretti? Controllo al monitor dell’arbitro Albi, rigore per fallo di Bertoli.
Sul dischetto Galuppini: spiazzato Del Favero, 1 a 1 al 65’.
Le squadre si affrontano a viso aperto, cercano entrambe la vittoria.
Quattro cambi del tecnico dell’Ospitaletto, Bonera preferisce continuare così. Non ha cero assi nella manica in panchina.
Iotti onnipresente.
Tre cambi per Bonera: dentro l’esordiente Patriarca, Carosso; escono Ciammaglichella, Se ow, Burruano
Grande chiusura di Moretti che in scivolata ferma una transizione.
A 4 dal termine gran gol di Pagliari che, schierato mezzala, avanza e con il destro trafigge Ferrante: 2 a 1.
Tre di recupero.
Fino, terza vittoria dell'anno, la miglior partita della gestione Bonera.
PRO VERCELLI (3-5-2): Del Favero; Coccolo, Ronchi, Moretti; Piran, Ciammaglichella (Carosso dall’82), Iotti, Burruano, Pagliari; Sow (Patriarca dall’82), Bertoli.
A disp. Passador, Van Koeverden Luc, El Bakkali, Mallahi, Perotti, Carosso, Zacchera, La Mantia, Furno, Satriano, Patriarca.
Allenatore: Daniele Bonera
OSPITALETTO (4-3-3): Ferrante; Gualandris, Nessi, Possenti (Parmiggiani al 74’), Casali; Mondini, Tigani Guarneri al 70’), Panatti; Galuppini, Gobbi (Valente al 74’), Messaggi (Stefanoni al 70’).
A disp. Fratti, Mondi, Cantamessa, Parmiggiani, Plutnok, Paganotti, Torri, Valota, Guarneri, Valente, Stefanoni.
Allenatore: Andrea Quaresmini