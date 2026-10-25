Pro Vercelli, le pagelle del successo contro l'Ospitaletto

Del Favero: 6

Gestisce (bene) l'ordinario.

Ronchi: 6,5

Buona partita, ma soprattutto ha dimostrato di meritare la fuducia di Bonera.

Moretti: 7,5

Il migliore (insieme a Iotti). Mette il bavaglio al centravanti a Gobbi, dirige la difesa, blocca con una scivolata spettacolare e provvidenziale una transizione che poteva far male.

Coccolo: 7

Dalle sua parti non si passa.

Piran: 7

Nel primo tempo è il riferimento delle giocate offensive. Gran piede, grandi cross.

Burruano: 7

Primo tempo un po' stentato, meglio nella ripresa che corona siglando il gol del vantaggio.

Iotti: 7,5 (quasi 8)

Immenso. E' dovunque, smista palloni, lotta e vince le seconde palle. Nel primo tempo, con l'Ospitaletto che a centrocampo faceva tribolare la Pro, era il faro della squadra.

Ciammaglichella: 6

Tanta corsa e tante giocate, qualche imporecisione, in ogni caso disputa una buona partita.

Pagliari: 7

Ottima partita in fase difensiva, più un paio di cross. E poi (nel ruolo inusuale di mezzala) il colpo da maestro, con il gol che ha regalato la vittoria alla Pro.

Sow: 6

Partita un po'(troppo) in sofferenza.



Bertoli: 6

Si vede poco, anche perché servito poco. Lotta ed è suo l'assit per il gol di Burruano.

Carosso: ng

Patriarca: ng.

Bonera: 7,5

La Pro Vercelli disputa la sua miglior partita. Diciamo che va tutto bene, perché i giocatori, a differenza di altre gare, dimostrano di meritare la fiducia del tecnico e del pubblico. Poi s'inventa Pagliari mezz'ala, ed è un'intuzione vincente. Oddio, lui l'ha fatto per sopperire a una panchina scarna, ma questo è un discorso arcinoto.