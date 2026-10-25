Pro Vercelli, le pagelle del successo contro l'Ospitaletto

Del Favero: 6
Gestisce (bene) l'ordinario.
Ronchi: 6,5
Buona partita, ma soprattutto ha dimostrato di meritare la fuducia di Bonera.
Moretti: 7,5
Il migliore (insieme a Iotti). Mette il bavaglio al centravanti a Gobbi, dirige la difesa, blocca con una scivolata spettacolare e provvidenziale una transizione che poteva far male.
Coccolo: 7
Dalle sua parti non si passa.
Piran: 7
Nel primo tempo è il riferimento delle giocate offensive. Gran piede, grandi cross.
Burruano: 7
Primo tempo un po' stentato, meglio nella ripresa che corona siglando il gol del vantaggio.
Iotti: 7,5 (quasi 8)
Immenso. E' dovunque, smista palloni, lotta e vince le seconde palle. Nel primo tempo, con l'Ospitaletto che a centrocampo faceva tribolare la Pro, era il faro della squadra.
Ciammaglichella: 6
Tanta corsa e tante giocate, qualche imporecisione, in ogni caso disputa una buona partita.
Pagliari: 7
Ottima partita in fase difensiva, più un paio di cross. E poi (nel ruolo inusuale di mezzala) il colpo da maestro, con il gol che ha regalato la vittoria alla Pro.
Sow: 6
Partita un po'(troppo) in sofferenza.
Bertoli: 6
Si vede poco, anche perché servito poco. Lotta ed è suo l'assit per il gol di Burruano.
Carosso: ng
Patriarca: ng.
Bonera: 7,5
La Pro Vercelli disputa la sua miglior partita. Diciamo che va tutto bene, perché i giocatori, a differenza di altre gare, dimostrano di meritare la fiducia del tecnico e del pubblico. Poi s'inventa Pagliari mezz'ala, ed è un'intuzione vincente. Oddio, lui l'ha fatto per sopperire a una panchina scarna, ma questo è un discorso arcinoto.