Pagelle. Livieri: 5 gol incassati ma è il migliore della Pro Vercelli

Livieri: malgrado i cinque gol subiti, è senz'altro il migliore dei suoi. Incolpevole sui gol, ne salva almeno altri tre con interventi decisivi: 6.5
Moretti: spesso indeciso, non mostra quasi mai la sicurezza necessaria sugli attaccanti lecchesi: 5 (78' Ronchi: s.v).
Van Koeverden: anche lui, come i suoi colleghi di reparto, incappa in una giornata nerissima. Un paio di buoni anticipi ma anche tante incertezze: 5
(46' Carosso: cerca di fare il suo, ma offre l'assist involontario per il terzo gol del Lecco: 5)
Coccolo: non va meglio nemmeno a lui, in questa serata nella quale gli attaccanti lariani sembrano giocatori del Real Madrid: 5
Piran: la fascia dovrebbe essere il suo regno incontrastato, ma stasera si fa vedere poco in fase offensiva ed è spesso in affanno quando deve difendere: 5
El Bakkali: non una prestazione memorabile, ma almeno dimostra un briciolo di intraprendenza: 6
(46' Ciammaglichella: porta vivacità, ma anche confusione: 5.5)
Iotti: compito improbo, stasera, quello di dare ordine alla squadra, ma da buon capitano, quantomeno ci prova: 5.5
Burruano: ci mette vivacità e qualche interessante idea di gioco: 6
Pagliari: non riesce a spingere come al solito sulla fascia e anche in fase difensiva è spesso superato dagli avversari: 5
Sow: si rende protagonista di qualche strappo in progressione e qualche giocata di ottima tecnica, anche se fine a se stessa. il problema alla caviglia pesa: 6-
(78' Mallahi ci prova dal limite a gara però ampiamente chiusa sv)
Bertoli: viene servito poco e male e non riesce mai ad avere la meglio sulla difesa del Lecco: 5
Mister Bonera: gli mancano sette giocatori ed è costretto, come si suol dire a " friggere il pesce con l'acqua minerale ", per questo non gli si possono addebitare grandi colpe: 6