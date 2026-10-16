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Pro Vercelli | 16 ottobre 2026, 23:22

Pagelle. Livieri: 5 gol incassati ma è il migliore della Pro Vercelli

E Bonera? Gli mancavano sette giocatori...

Livieri

Livieri

Livieri: malgrado i cinque gol subiti, è senz'altro il migliore dei suoi. Incolpevole sui gol, ne salva almeno altri tre con interventi decisivi: 6.5

Moretti: spesso indeciso, non mostra quasi mai la sicurezza necessaria sugli attaccanti lecchesi: 5 (78' Ronchi: s.v).

Van Koeverden: anche lui, come i suoi colleghi di reparto, incappa in una giornata nerissima. Un paio di buoni anticipi ma anche tante incertezze: 5

(46' Carosso: cerca di fare il suo, ma offre l'assist involontario per il terzo gol del Lecco: 5)

Coccolo: non va meglio nemmeno a lui, in questa serata nella quale gli attaccanti lariani sembrano giocatori del Real Madrid: 5

Piran: la fascia dovrebbe essere il suo regno incontrastato, ma stasera si fa vedere poco in fase offensiva ed è spesso in affanno quando deve difendere: 5

El Bakkali: non una prestazione memorabile, ma almeno dimostra un briciolo di intraprendenza: 6

(46' Ciammaglichella: porta vivacità, ma anche confusione: 5.5)

Iotti: compito improbo, stasera, quello di dare ordine alla squadra, ma da buon capitano, quantomeno ci prova: 5.5

Burruano: ci mette vivacità e qualche interessante idea di gioco: 6

Pagliari: non riesce a spingere come al solito sulla fascia e anche in fase difensiva è spesso superato dagli avversari: 5

Sow: si rende protagonista di qualche strappo in progressione e qualche giocata di ottima tecnica, anche se fine a se stessa. il problema alla caviglia pesa: 6-

(78' Mallahi ci prova dal limite a gara però ampiamente chiusa sv)

Bertoli: viene servito poco e male e non riesce mai ad avere la meglio sulla difesa del Lecco: 5

Mister Bonera: gli mancano sette giocatori ed è costretto, come si suol dire a " friggere il  pesce con l'acqua minerale ", per questo non gli si possono addebitare grandi colpe: 6

Piermario Ferraro

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