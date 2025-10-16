Nuova vita per Pablo e Ryson

Si chiamano Pablo e Ryson e sono due pitbull di circa un anno e mezzo: si trovavano a Vercelli e, a causa di crescenti difficoltà della proprietaria, non potevano più essere gestiti. Attualmente sono in carico alla sede Lav di Novara.

«Di fronte a situazioni come questa, il ruolo delle associazioni è fondamentale per garantire una risposta tempestiva e concreta - si legge in una nota -. A seguito di una richiesta di intervento, Lav Novara si è subito attivata per aiutare i due animali, evitando che venissero lasciati senza un’adeguata tutela e assistenza».

A inizio mese, l’Associazione ha preso pienamente in gestione Pablo e Ryson che stanno ricevendo tutte le cure necessarie e sono ospitati presso uno stallo sicuro, in attesa di completare il percorso sanitario seguito dalla veterinaria Susanna Pastori.

«Pablo e Ryson si sono rivelati cani buoni e socievoli: una volta completate le procedure sanitarie di verifica, Lav Novara si occuperà di trovare per ciascuno di loro un’adozione adeguata per offrire ad entrambi il miglior contesto possibile», assicurano dall'associazione .

«Prendere in carico due cani giovani, di una razza spesso oggetto di pregiudizi, comporta un grande impegno sia economico sia organizzativo. Lav ha scelto di farsene carico per garantire loro una seconda possibilità: un gesto concreto che testimonia l’importanza della collaborazione e coordinazione tra le diverse realtà coinvolte, dagli enti pubblici, ai veterinari, alle associazioni». Un percorso affrontato grazie al sostegno di numerose persone che hanno collaborato e che continuano a supportare questa iniziativa, contribuendo a dare a Pablo e Ryson una vita dignitosa e piena d’affetto, come meritano.

Per informazioni sulle adozioni è possibile scrivere a: lav.novara@lav.it. Per sostenere LAV Novara nel loro mantenimento con una donazione: IBAN IT61Y0306909606100000182943.