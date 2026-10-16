Crisi e contestazione dopo lo 0 a 5 interno contro il Lecco

Sprofondo bianco. La Pro Vercelli esce umiliata (0-5) dalla sfida del Piola contro il Lecco. Un ko pesante che, pur con diverse attenuanti generiche, deve far riflettere per evitare che la stagione si riveli un lento stillicidio. La contestazione dei tifosi, forse più delusi che "arrabbiati" è la fotografia di una situazione delicata. Se la mortificante sconfitta contro i lacuali apra ufficialmente la crisi anche a livello di classifica, occorrerà attendere i risultati della giornata aperta proprio dai vercellesi. E se è vero che le sconfitte ci possono stare, per dirla alla Dante è il modo in cui maturano che "offendono". Una Pro impalpabile, incapace di reagire dopo il primo gol e andata alla deriva a inizio ripresa quando, nello spazio di 7' il Lecco ha blindato il match sempreché ci fosse qualcosa da "chiudere". Insomma come a Trento un prestazione azima, da "encefalogramma calcistico" piatto, quello della Pro, in cui praticamente nessuno si è salvato dal naufragio. Certo le sette assenze pesano senz'altro ma è stato l'atteggiamento della Pro a essere da rivedere. Tante i forfait (Comi, Rutigliano, Boufandar) o i recuperati last minute (Sow) per mister Bonera con una panchina sempre corta. Modulo (3-5-2) che non cambia; nell'undici di partenza torna Moretti. Inizio di studio. Ma è il Lecco che sembra più "in partita". Prima conclusione 9' è della Pro: Iotti da fuori. Lecco che inizia il suo show. 14': Casarotto servito in area: Livieri esce e chiude sull'attaccante. 18' Conclusione da fuori di Rizzo: Livieri devia in angolo. 21': Passa il Lecco: Capello lancia in area Pellegrino che fulmina Livieri sul primo palo: 0-1. Vantaggio non casuale. 22' Casarotto dal limite, fuori non di poco. 24' Pro in tilt Lecco che si "divora" il raddoppio con Menetti che servito da Pellegrino calcia a lato un "rigore" in movimento. 25': ci prva El Bakkali: para Vettorel. La Pro non accenna a reagire, Lecco in controllo. 43': Casarotto per Urso che si "beve" la difesa della Pro: palo. 44': il Lecco raddoppia: Mallamo liberissimo in area calcia di potenza, Livieri è battuto Van Koeverden prova a salvare sulla linea ma irrompe Casarotto che insacca: 0-2. E per la Pro è notte. Intervallo più che opportuno per la çPro in affanno. Ripresa: due cambi per Bonera: dentro Ciammaglichella e Carosso. 5': il Lecco cala il tris: rimpallo nell'area bianca, con Carosso che fornisce l'assist per Manetti che insacca di destro senza problemi: 0-3. 7': Poker del Lecco: difesa della Pro inconsistente: Urso entra in area e libero da marcature trafigge Livieri: 0-4. Gara ormai chiusa. Piran ammonito. Lecco che ci prova ancora su punizione: palla sul fondo Ci prova Burruano con un'azione personale: conclusione rabbiosa disinnescata da Vettorel. Gara che si gioca ormai per gli archivi. Il pubblico contesta i bianchi. 28': Moretti di testa spedisce alto. 33': "Manita" del Lecco: Sidler incorna di testa alle spalle di uno sconsolato Livieri:0-5. E il pokerissimo è servito. 41': Livieri evita il "cappotto" su conclusione di Fasan. 42': il neo entrato Mallahi ci prova dal limite: nulla di fatto. 2' di recupero. Fin troppi. Finisce 0-5. Il Lecco si rianima, la Pro deve meditare sulle proprie fragilità che le sole assenze, seppur pesanti, non possono né devono giustificare.



PRO VERCELLI (3-5-2) Livieri, Coccolo, Van Koeverden (1' st Carosso), Moretti (34' st Ronchi); Piran, El Bakkali (1' st Ciammaglichella), Burruano, Iotti, Pagliari; Sow (34' st Mallahi), Bertoli.

In panchina: Andreotti, Del Favero, Satriano, Patriarca, Zacchera.

Allenatore: Bonera..



LECCO (3-4-2-1)



Vettorel, Sidler, Arena, Rizzo; Manetti (15' st Litti), Metlika, Mallamo (1' st Bonaiti), Urso; Pellegrino (30' st Mihali), Capello (39' Famà); Casarotto (15' st Fasan).

In panchina: Dalmasso, Comi, Bordoni, Triacca, Murillo, Nova, Anastasini.

All. Valente.



ARBITRO: Vogliocco di Bari.



RETI. pt 21' Pellegrino, 44' Casarotto; st 5' Manetti, 7' Urso, 33' Sidler.



NOTE: Serata fresca. Spettatori: 476 (quota abbonati 1019) per un incasso di 6.205 euro. Ammoniti: Iotti, Arena, Moretti, Piran, Mihali. Calci d'angolo: 3-5 per il Lecco. Recupero: 1', 2'