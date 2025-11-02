Le pagelle della Pro vista contro il Cittadella

Passador: Salva in entrata su Vita, qualche incertezza sul gol del 2-1 di Vita: 6-

Piran: Pochi spunti. Non disputa la sua miglior partita in maglia bianca 5.5 (12' st O. Sow: cerca , senza successo, di dare la scossa alla squadra 6-)

Marchetti: Qualche errore sulle ripartenze dei veneti. Un infortunio lo mette out negli ultimi minuti 5.5

Coccolo: Come i compagni di reparto non impeccabile in fase di copertura, Si fa vedere poco anche nell'impostazione 5.5 (38' st Mallahi: da mobilità al reparto, costruendosi un paio di buone occasioni che non concretizza: 6-).

Furno: Nel gol del vantaggio c'è, ancora una volta, la sua presenza. Alla distanza, però, cala 6- (12' st Pino: Si fa vedere per un paio d'aperture ma non riesce a cambiare il ritmo della squadra 6).

Iotti: Meno preciso del solito, Manca il suo riferimento in mezzo al campo: 6-.

Burruano: Segna il gol che illude i bianchi e non finalizza altre opportunità che avrebbe potuto sfruttare meglio. Si fa comunque sentire in mezzo al campo ed è un costante pericolo per i venete. 6.5 (23' st Rutigliano: Entra con lo spirito giusto, Da quel cambio di ritmo auspicato da Santoni: ha due buone occasioni per raddrizzare il match che non vanno a buon fine 6).

El Bouchataoui: Un'altra gara in cui lascia intravedere eccellenti individualità, come la giocata che mette Mallahi nel cuore dell'area patavina. Con il tempo e l'intesa potrà ancora crescere 6+

Akpa Akpro: Giornata dura per gli attaccanti della Pro. Buon avvio poi si perde tra le maglie dei difensori granata: 6- (12' st Clemente: entra e dopo pochi secondi viene ammonito, Un giallo che finisce con il condizionarne il resto del match 6-)

Coppola: Lotta ma finisce quasi sempre sconfitto nei duelli con i defender del Cittadella: 5.5

A. Sow: Crea i presupposti per il vantaggio ma, anche per lui un pomeriggio di sofferenza che cerca d'interrompere con qualche guizzo senza fortuna: 6-

All. Santoni: Imposta bene il match e, soprattutto nel primo tempo, si vede una buona Pro. Dopo l'uno-due del Cittadella cerca d'invertire la rotta con i cambi che pur dandop qualche scossa non riescono a invertire il trend: 6.