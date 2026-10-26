Bonera: "Ho chiesto ai ragazzi di fare in modo di avere il pubblico dalla nostra, e così è stato".

«È stata una bella partita, combattuta. Siamo partiti molto bene poi, con il passare dei minuti ci siamo allungati e quindi c’è stata qualche imperfezione sulle seconde palle, ma in settimana ci lavoreremo». Nessun tono trionfalistico, insomma, da parte di mister Daniela Bonera dopo la bella prestazione contro l’Ospitaletto.

Dopo lo 0 a 5 con il Lecco «tornare a giocare non era semplice – dice ancora il mister -. Ai ragazzi ho chiesto di mettere l’energia necessaria per essere apprezzati da nostro pubblico, e così è stato.»

Poi un retroscena: su Livieri. Che non è rimasto fuori per infortunio.

«C’è stata una discussione, la sua reazione non è piaciuta e quindi abbiamo deciso di non convocarlo. Adesso la società valuterà se prendere provvedimenti.»

Ancora sulla partita: «Abbiamo dimostrato che Lecco è stato un incidente di percorso.»

Su Ciammaglichella: «In passato ha avuto esperienze importanti. La serie B, la preparazione con il Toro questa estate. Esperienze di altri giocatori giovani non hanno beneficiato. Ha avuto quale problema, toccando ferro speriamo di averlo a disposizione, perché è un giocatore importante.»

Sugloi attaccanti: «Bertoli può dare di più, ma è anche vero che dovrebbe essere messo nelle migliori condizioni per segnare, e così non è. Sow ha problemi alla caviglia, e quindi deve rimettersi in condizione. E sono contento anche per l’esordio di Patriarca, un ragazzo che può dare brillantezza all’attacco e che si sta allenando con noi da quattro settimane.»