Pagelle della Pro Vercelli contro la Pergolettese

Del Favero: 7-

Un'uscita sbilenca, ma salva il risultato con ottime parate. Bene, poi, sulla palle alte e sui rilanci di piede.



Ronchi: 6,5

Una conferma. Difende bene e ha buona tecnica, importante per le ripartenze.



Moretti: 7-

Perno e regista della difesa.



Coccolo:6

Meno bene del solito. Fa il suo (alcune buone chiusure), insomma (più una palla persa nella prima parte).

Piran: 6

Meno brillante del solito.



Burruano: 5,5

A volte pare nascondersi.



Iotti: 6,5

Bene in interdizione, poi una gran traversa.



Furno:5,5

Si adatta, ma non è una mezz'ala.



Pagliari: 5,5

Gara anonima anche la sua.

Sow:4,5

Così così nel primo tempo (patisce però la marcatura asfissiante di Roversi), poi un gran tiro a giro parata (che gli porta mezzo punto in più), e poi scompare e perde palla in continuazione.



Bertoli: 5,5

Poco servito, certo, ma sui pochi cross di Piran si vede poco.



Rutigliano: 6,5

Bene negli ultimi minuti.



Carosso: 6

Comi: n.g.

Val Koeverden: ng.

Bonera: 6

Bene difesa e interdizione, ma davanti sembra esserci un solo schema: palla a Iotti che smista per Pira, cross. Poche altri varianti. Un punto d'oro, comunque.