Pagelle della Pro Vercelli contro la Pergolettese

Del Favero: 7-
Un'uscita sbilenca, ma salva il risultato con ottime parate. Bene, poi, sulla palle alte e sui rilanci di piede.
Ronchi: 6,5
Una conferma. Difende bene e ha buona tecnica, importante per le ripartenze.
Moretti: 7-
Perno e regista della difesa.
Coccolo:6
Meno bene del solito. Fa il suo (alcune buone chiusure), insomma (più una palla persa nella prima parte).
Piran: 6
Meno brillante del solito.
Burruano: 5,5
A volte pare nascondersi.
Iotti: 6,5
Bene in interdizione, poi una gran traversa.
Furno:5,5
Si adatta, ma non è una mezz'ala.
Pagliari: 5,5
Gara anonima anche la sua.
Sow:4,5
Così così nel primo tempo (patisce però la marcatura asfissiante di Roversi), poi un gran tiro a giro parata (che gli porta mezzo punto in più), e poi scompare e perde palla in continuazione.
Bertoli: 5,5
Poco servito, certo, ma sui pochi cross di Piran si vede poco.
Rutigliano: 6,5
Bene negli ultimi minuti.
Carosso: 6
Comi: n.g.
Val Koeverden: ng.
Bonera: 6
Bene difesa e interdizione, ma davanti sembra esserci un solo schema: palla a Iotti che smista per Pira, cross. Poche altri varianti. Un punto d'oro, comunque.