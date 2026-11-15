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Pro Vercelli | 15 novembre 2026, 19:34

Pagelle della Pro Vercelli contro la Pergolettese

Bene la difesa

Rutigliano (foto Devecchi)

Rutigliano (foto Devecchi)

Del Favero: 7-
Un'uscita sbilenca, ma salva il risultato con ottime parate. Bene, poi, sulla palle alte e sui rilanci di piede.

Ronchi: 6,5
Una conferma. Difende bene e ha buona tecnica, importante per le ripartenze.

Moretti: 7-
Perno e regista della difesa.

Coccolo:6
Meno bene del solito. Fa il suo (alcune buone chiusure), insomma (più una palla persa nella prima parte).

Piran: 6
Meno brillante del solito.

Burruano: 5,5
A volte pare nascondersi.

Iotti: 6,5
Bene in interdizione, poi una gran traversa.

Furno:5,5
Si adatta, ma non è una mezz'ala.

Pagliari: 5,5
Gara anonima anche la sua.

Sow:4,5
Così così nel primo tempo (patisce però la marcatura asfissiante di Roversi), poi un gran tiro a giro parata (che gli porta mezzo punto in più), e poi scompare e perde palla in continuazione.

Bertoli: 5,5
Poco servito, certo, ma sui pochi cross di Piran si vede poco.

Rutigliano: 6,5
Bene negli ultimi minuti.

Carosso: 6

Comi: n.g.

Val Koeverden: ng.

Bonera: 6
Bene difesa e interdizione, ma davanti sembra esserci un solo schema: palla a Iotti che smista per Pira, cross. Poche altri varianti. Un punto d'oro, comunque.

rb

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