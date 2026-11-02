Le pagelle della Pro vista contro la Juve Next Gen

Del Favero: Un paio d'interventi in entrata che "rimandano" il vantaggio bianconero su cui non ha colpe. Nella ripresa è nuovamente protagonista con parate che negano alla Juve il nuovo vantaggio: 6.5

Ronchi: Buona partita considerando che, la difesa è stata parecchio sollecitata. Non ha però mai mai perso la testa: 6+

Moretti: Si è "ripreso" le chiavi della difesa. Sempre preciso e sicuro anche nei momenti di maggior pressione della Juve NG. Determinante, nella ripresa, come ultimo baluardo in copertura su Durmisi lanciato a rete: 6.5

Coccolo: Ci mette il cuore e qualche volta anche le caviglie contro gli attaccanti bianconeri: 6+

Piran: nel primo tempo costruisce poco; cresce nella seconda parte, offre a Bertoli l'assist per l'1-1 e qualche giocata sulla fascia: 6 (35' st Perotti: entra e fa quello richiesto dal tecnico 6)

Burruano: Nel primo tempo ha una buona occasione che spreca debolmente. Non è l'unico a centrocampo, però a soffrire 5.5 (35' st Rutigliano: dieci minuti più recupero utili per testare la condizione fisica dopo gli acciacci 6)

Furno: Rientra full time dopo i problemi fisici. E, al di là della prestazione tra luci e ombre, è già un grosso risultato soprattutto in chiave futura: 6+ (24' st Carosso: entra in una fase in cui match si stava incanalando sull'1-'. E fa il suo 6)

Iotti: Si vede a intermittenza, qualche buona giocata ma anche qualche errore e pausa di troppo: 6.

Pagliari: Stavolta non è efficace come in altre occasioni. Anche per merito degli avversari che gli offrono pochi spazi: 6

Ciammaglichella: Gara in sofferenza, forse in ruolo non usuale per l'ex granata. Oltretutto di palloni giocabili ne vede pochi, tantoché in più d'una occasione è costretto a dare "piè forte" ai compagni della difesa: 6- (1' st Sow: il suo ingresso rianima un po' la Pro Vercelli. Anche se, è evidente, non sia ancora al top della condizione che non gli consente spunti e scatti abituali: 6+)

Bertoli: Nel primo tempo è "fagocitato" dai difensori della Juve. Nella ripresa, riesce a trasformare in moneta sonante l'unica occasione avuta, realizzando in torsione il gol del pareggio. Poi cerca fortuna dal limite ma trova Magnapoco sulla sua strada 6+ (43' st Comi: due minuti più recupero per far sapere ai tifosi che "il capitano" c'è sv).

All. Bonera: L'inizio è non è la prima volta in trasferta non viene affrontato con il giusto piglio dalla squadra. Nella ripresa corregge e ridisegna a squadra portando a casa un punto. Il che non è poco viste le sensazioni all'intervallo: 6+