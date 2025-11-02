«Museo dello Sport, le risposte che abbiamo atteso invano»

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale si è certificato l’esito della sentenza relativa al progetto di quello che sarebbe dovuto diventare il museo dello sport, mai nato per problematiche legate ai lavori. Un esito negativo per il Comune di Vercelli, che non ha ottenuto il risarcimento richiesto ed è stato condannato a pagare le spese legali per via di “lacune procedurali dell’amministrazione comunale” che ha gestito il progetto all’epoca.

Amministrazione nella quale l’assessore ai lavori pubblici era proprio l’attuale sindaco Roberto Scheda, cui abbiamo quindi chiesto di fornire spiegazioni su quali fossero le responsabilità politiche di quanto accaduto. Ci saremmo aspettati un chiarimento, anche una negazione di responsabilità, da chi ora ha l’onore e l’onere di rappresentare la città e di gestire altre opere pubbliche, attuali e future, come ad esempio il restyling di piazza Cavour, tema su cui torneremo nelle prossime settimane.

Non abbiamo avuto nessuna risposta, se non attacchi personali e lo sbandieramento di sondaggi sul gradimento del sindaco. Lasciando così aperti i dubbi su quali siano le cause di queste “lacune procedurali” che hanno portato il Comune a spendere risorse pubbliche per non trovarsi poi in mano nulla. La sola esistenza dell’opposizione continua a infastidire l’Amministrazione, che per il ruolo che riveste dovrebbe assumersi le proprie responsabilità ed entrare maggiormente sui temi e meno sull’orgoglio personale.