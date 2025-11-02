Cittadella 2, Pro Vercelli 1 e poca cattiveria

Due gol tra lo scadere del primo tempo e l'avvio della ripresa, condannano la Pro Vercelli che esce sconfitta dal "Tombolato" contro il Cittadella 2-1. Un match che, come altri in questa stagione, i bianchi non sono riusciti ad affrontare con la necessaria cattiveria un match che, per lunghi tratti, l'undici di Santoni, soprattutto dopo il vantaggio in apertura, aveva dato l'impressione di poter controllare. Decisivo il gol allo scadere del primo tempo che ha minato le certezze dei bianchi e galvanizzato i granata. Entrambe sono reduci dalle fatiche, seppur vittoriose, di Coppa Italia: veneti contro l'Inter Under 23, Pro corsara a Vicenza. Nei bianchi Livieri recupera ma parte dalla panchina, in porta c'è Passador, Comi non ce la fa: in attacco si parte con il tridente Akpa Akpro, Coppola e A. Sow. Cittadella in nero, Pro in completo bianco, cielo grigio con pioggia insistente. A Vercelli si definirebbe "tempo da Robbiano". Patavini che escono meglio dai blocchi: dopo 3' Vita si trova smarcato nell'area piccola: Passador fa scudo con il corpo e salva il risultato. 7' Den Zen da buona posizione spedisce tra le braccia di Passador. Nel momento di maggior pressione dei veneti la Pro passa: 11': Burruano gol. Contropiede di Sow lanciato a rete: la difesa del "Citta" si salva, sul proseguimento dell'azione, però, la sfera sul centro di Furno arriva a Burruano che, al volo, infila Cardinali: 0-1. Dopo qualche minuto anche il Var da via libera: tutto regolare. Pro in vantaggio. 15': A. Sow in area calcia in diagonale con poca potenza: Cardinali si salva. Buon momento per la Pro che si mantiene nella tre quarti dei veneti con pericolose incursioni nell'area del Cittadella. 21': brivido per la Pro: colpo di testa di Crialesi e palla che sfiora il palo e si perde sul fondo. 24' Gol annullato a Salvi per evidente fallo nello stacco su Coccolo. Inutili le proteste dei granata. Il Cittadella, attacca ma in maniera disordinata, offrendo ai bianchi ampi spazi per le ripartenze: Burruano ci prova da fuori (28'), conclusione insidiosa che Cardinali salva in angolo. 34': Castelli ci prova con un pallonetto a beffare Passador fuori porta: sfera che si perde sul fondo. Pro in controllo, Cittadella però sempre in agguato. 41' Rabbi da posizione defilata non centra la porta. Castelli prova a sfruttare un'incertezza di Coccolo: conclusione che non crea problemi a Passador. 45': Pareggio del Cittadella allo scadere: conclusione dalla distanza di Salvi, palla che si stampa sul palo alla sinistra di Passador: sulla ribattuta Castelli infila da pochi passi: 1-1. Anche in questo caso l'arbitra Deborah Bianchi dopo l'ok del Var convalida (con telecamere e ripresa inizio anni 80, diventa complicato stabilire con certezza, se l'attaccante del Cittadella fosse o meno in offside al momento della conclusione di Salvi). 2' di recupero. Ultimo brivido del primo tempo: 47: Vita si libera e dal limite calcia di potenza: Passador salva in angolo. Finale con qualche scaramuccia di troppo e un po' di tensione tra i giocatori. Finisce un primo tempo vissuto a strappi: la Pro ha provato a fare il match ma non ha saputo piazzare il colpo del possibile ko dopo il vantaggio. Cittadella, però, sempre presente che si è costruito le proprie opportunità, agguantando il pari allo scadere. Ripresa tutta da seguire. Si riparte sempre sotto la pioggia e nessun cambio. Dopo 25'' il Cittadella ribalta lo score: centro dalla sinistra di Crialese, Vita di testa anticipa tutti e sorprende Passador: 2-1. Tema tattico ribaltato, ora sarà la Pro a dover ritrovare la parità e il Cittadella ad agire di rimessa- 5': Rabbi ci prova di testa: calcio d'angolo.

Primi dieci minuti della ripresa: Pro che sembra aver accusato il colpo e granata più sicuri. Primi cambi per mister Santoni che getta nella mischia Pino, O. Sow e Clemente, ammonito dopo pochi secondi. La richiesta di revisione per il rosso non ha esito. Ora è la Pro a puntare, con poco ordine, i sedici metri avversari. Buona occasione per Burruano che si libera bene ma, dal limite, non conclude. E' l'ultima azione del match per il centrocampista vercellese, sostituito da Rutigliano. Gara che offre poche emozioni: la Pro cerca di creare pericoli, il Cittadella controlla. 35': Rutigliani ci prova dal limite: deviazione in angolo. Dalla bandierina testa di O. Sow senza fortuna. Pro generosa ma poco incisiva. 37'. A. Sow ci prova di testa su angolo: palla alta di poco. Ultimo cambio nella Pro: entra Mallahi che al 42', su prezioso assist di El Bouchataoui. non riesce a trovare il timing giusto per superare Cardinali. Marchetti, infortunato, esce dal campo. 6' di recupero. Passador in angolo su conclusione di Vita dal limite. Il Cittadella "gioca con il cronometro". 48': Rutigliano, azione personale conclusione troppo alta. Ultimi 60''. Cittadella nella tre quarti dei bianchi. E' finta. Pro sconfitta 2-1 e sorpassata dal Cittadella alla sua quarta vittoria consecutiva.

CITTADELLA (3-5-2): Cardinali; Salvi, Redolfi, Cecchetto (21' st Gatti); De Zen (39' st D'Alessio), Vita, Barberis (29' st Verna), Amatucci (39' st Pavan), Crialese; Rabbi, Castelli (29' st Falcinelli).

In panchina: Scquizzato, Zanellati, Desogus, Gaddini, Egharevba, Rizza, Inhatov, Bunino.

All. Iori.



PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Piran (12' st O. Sow), Marchetti, Coccolo (38' st Mallahi), Furno (12' st Pino); Iotti, Burruano (23' st Rutigliano), El Bouchataoui; Akpa Akpro (12' st Clemente), Coppola, A. Sow.

In panchina: Lancellotti, Livieri, Ronchi, Tarantola, Fofana, Zacchera, Anton.

All. Santoni.

ARBITRO: Deborah Bianchi di Prato

RETI: 11' Burruano, 45' Castelli; st 1' Vita

NOTE: Giornata piovosa. Ammoniti: El Bouchataoui, Akpa Akpro, Clemente, Falcinelli, Cardinali. Calci d'angolo 6-4 per la Pro Vercelli. Recupero 2',6'