Schianto in autostrada, grave una vercellese 44enne

Una donna di 44 anni, residente nel vercellese, è finita in ospedale in codice rosso, dopo un grave incidente avvenuto intorno alle 17 di venerdì sulla A4, all'altezza dello svincolo di Biandrate (in Comune di Vicolungo), in direzione Milano. L'incidente è avvenuto in modo autonomo: la vercellese, alla guida di una Matiz, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard rail e poi ribaltandosi.

Per estrarre la conducente, ferita e intappolata tra le laminere, è stato necessario far intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco, una del Comando di Vercelli e di Novara. Il personale si è occupato di estrarre la persona coinvolta, poi affidata alle cure del 118 e portata d'urgenza al Maggiore della Carità di Novara, e della messa in sicurezza del tratto autostradale. La Polizia stradale procede con la ricostruzione della dinamica dell'incidente.