Pari sudato: 0 a 0 sul campo della Pergolettese

Pergolettese-Pro Vercelli 0-0
Marcatori
Primo tempo
Parte bene la Pro: possesso palla, due cross (di Piran e Furno). Tiro di Bertoli, fuori, molto fuori.
Prima occasione dei padroni di casa: bel cross dalla sinistra di Ferrandino, Pala anticipa tutti ma colpisce male, palla sul fondo.
Un quarto d’ora di gioco.
Zaia perde palla, Sow si invola verso la porta ma invece di tirare cerca l’assist per Bertoli, palla intercettata, occasione (sciaguratamente) sfumata: Sow doveva calciare a rete.
Botta di Pala dal limite, palla alta.
Tiro di Stronati, sul fondo.
Zaia, tiro debole, para facile Del Favero, siamo al 26’.
La Pro ha perso il “pallino” del gioco, ma la gara è comunque equilibrata.
Avvitamento e colpo di testa di Corti, para Del Favero (bravo anche a ribattere un corner a rientrare e a uscire sui piedi di un avversario lanciato a rete).
0 a 0 dopo il primo tempo.
Pro poco incisiva davanti, Bertoli troppo isolato. Bene nei primi venti minuti, poi la Pergolettese ha dimostrato una maggiore vitalità.
Secondo tempo
Del Favero, che ha un malinteso con un compagno (che sembra volerlo anticipare ma poi si ferma), esce a vuoto, Pagliari sbroglia. Traversa di Iotti su punizione, l’azione prosegue, tiro a giro di Sow e gran parata di Doldi. Due occasioni, insomma, nell’arco di pochi secondi.
Punizione di Stronati: ben battuta, ma la sfera, anche se non di molto, si deposita sul fondo.
Gran parata di Del Favero su sassata di Pala, Ferrandino, smarcatissimo e solo, segna: fuorigioco nettissimo.
Venti al termine.
Fuori Furno e Pagliari, dentro Carosso e Rutigliano al 74’.
Gran tiro di Corti, sfera fuori, ma non di molto.
82’, fuori Bertoli dentro Comi.
85’, esce Ronchi, dentro Val Koeverden.
Si scolla la rete della porta di Del Favoro, pausa di 2 minuti…
Sei di recupero.
Tremolada anticipa tutti ma di punta spedisce sul fondo.
Cross di Roversi, la palla attraversa tutta l’area.
La Pergolettese è più incisiva.
Sow perde l’ennesima palla, contropiede, palla a De Marchi, gran parata di Del Favero. Poi il fischio finale.
Un pari sudato, insomma.
Pergolettese: Doldi; Roversi, Bassi, Silvestri, Zaia; Stronati (Tremolada 81’), Arini; Ferrandino (De Marchi 76’), Berretta, Pala (Orlandi 76’); Corti (De Marchi 76’). A disposizione: Cordaro, Asperti, Rossetti, De Marchi, Dell’Orco, Avena
Pro Vercelli: Del Favero; Ronchi, Moretti, Coccolo; Piran (Val Koeverden 85’); Berruano, Iotti, Furno (Rutigliano 74’), Pagliari (Carosso 74’); Sow, Bertoli (Comi 82’).
A disposizione: Andreotti, Livieri, Val Koeverden, Mallahi, Rutigliano, Perotti, Comi, Carosso, Zacchera, La Mantia, Patriarca.
Arbitro: Maria Morotta di Sapri
Ammoniti: Silvestri (P); Pagliari (PV); Stronati (P); Furno (PV); Zaia (P); Roversi (P);