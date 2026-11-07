Una papera, un attacco devastante, un poker: grande Pro

Pro Vercelli – Dolomiti Bellunesi 4-2

Marcatori: Estrella (DB) al 14’; Bertoli (PV) su rigore al 21’; Bertoli (PV) al 40’; autogol di Toci (PV) al 43; Coccolo (PV) al 65’; Lattanzio (DB) all’81.

Contro una squadra con ottime individualità (Toci e Beltaief) la Pro Vercelli dilaga, grazie, soprattutto, alla coppia d'attacco, Bertoli, autore di una doppietta, e Sow, immarcabile. Peccato per l'errore di Del Favero, autore poi di una buona gara. Molto bene Iotti, Pira, Moretti... ma tutta la squadra ha risposto. Sembra che il 3-5-2 disegnato da Bobera sia stato collaudato nel migliore dei modi. Occorreva solo un po' di tempo.

Primo tempo

Applausi per Sow, che costringe al fallo per due volte gli avversari.

Clemenza lancia Toci che supera Del Favero, la il tiro termina sull’esterno della rete. Siamo all’11’.

Piattone di Gobetti, para facile Del Favero.

Estrella tira dalla distanza, la palla è centrale, facile da parare e da bloccare, ma Del Favero cicca l’intervento e la Dolomiti Bellunesi dopo 14 minuti è in vantaggio.

Gelo al Robbiano-Piola. Faceva già freddo, ora di più.

Sow entra in area, sterzata, contatto con Mondonico, l’attaccante cade, la Pro reclama il penalty. Controllo al monitor dell’arbitro Zini. È rigore.

Lo calcia Bertoli. Che spiazza Sonzogni: palla da una parte, portiere dall’altra: 1 a 1.

Nei primi 26 minuti non ci sono dubbi: il migliore in campo è Sow. Immarcabile. Svaria da sinistra a destra.

Errore di Coccolo, Toci ha la strada del gol spalancata, rimedia Del Favero che un’uscita provvidenziale. Al 39’.

Pro in vantaggio: Iotti batte un corner, dalla destra, sponda di Furno per Bertoli che segna di testa: 2 a 1.

Doppietta e quinto gol stagionale per l’attaccante ex Ospitaletto.

3 a 1: Sow dalla destra crossa forte in area, sfortunata autorete di Toci.

Gran parata di Del Favero, ma era fuorigioco.

Fine primo tempo: 3 a 1.

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Secondo tempo

Beltaief, botta ravvicinata, fuori.

Tiro di Gobetti, para e blocca Del Favero.

Corner di Clemenza, gran bel colpo di testa del neo entrato Lewis, palla fuori di poco.

L’altro neo entrato, l’attaccante Sia, di fronte a Del Favero non riesce a dare forza alla sfera.

Corner, ancora dalla destra, colpo di testa potente e preciso di Coccolo: 4 a 1.

68’: dentro Carosso, esce Furno.

Cossalter, botta dalla distanza, sfera sul fondo.

Altri cambi per Espinal, pomeriggio amaro per lui.

Manca un quarto d’ora più recupero.

Dolomiti Bellunesi, attacco a testa bassa. Continuo. Ma Moretti e compagna fanno buona guardia.

Minuto 80: Bonera cambia l’attacco: fuori, tra gli applausi, Bertoli e Sow; dentro Comi e Mallahi.

Del Favero, gran parata su Lattanzio, la palla ancora a Lattanzio che beffa il portiere con una traiettoria a spiovere, imprendibile. 4 a 2.

Punizione di Clemenza, palla davanti a Del Favero, nessun attaccante ospite ne approfitta. Pericolo scampato.

Botta di Montenegro, buona la parata di Del Favero.

Triplice fischio, tre punti pesanti in tasca.

Formazioni.

Pro Vercelli: Del Favero; Ronchi, Moretti, Coccolo; Piran, Burruano, Iotti, Furno (Carosso dal 68’), Pagliari; Sow, Bertoli. A disp. Rutigliano, Livieri, Passador, Carosso, Comi, Zacchera, La Mantia, Patriarca, Van Koeverden, El Bakkali, Mallahi, Perotti. Allenatore Bonera

Dolomiti Bellunesi:

Sonzogni, Trabucchi, Mondonico (dal 46’), Gobetti, Lattanzio, Agosti, Cossalter, Beltaief, Clemenza, Estrella Galeazzi., Toci. A disp.: Abati, Ba, Barbini, Casanova, Costa, Garofalo, Lewis, Montenegro, Morreale, Sia, Zidouh. All. Espinal

Arbitro. Marco Zini sezione di Udine.