Pro Vercelli: le pagelle del 4 a 2 su Dolomiti Bellunesi

loDel Favero: 5

Fa un errore madornale. Se la Pro avesse perso sarebbe stato crocefisso. Va però detto che, togliendo quel secondo di follia, per il resto è stato perfetto o quasi: ottime uscite, due ottime parate, buoni i rilanci di piede.

Ronchi: 6,5

Sempre più sicuro, di partita in partita. Difende e imposta. Bene.

Moretti: 7

Si conferma il leader della difesa.



Coccolo: 7

Prestazione impreziosita da un gran bel gol. Stacco potente e palla in rete. E partita chiusa.

Piran: 7

Se la Pro Vercelli è sesmpre pericolosa sulla destra il merito è dei suoi cross, di destro e di mancino. Il 3-5-2 è il modulo in cui può maggiormente mettere in luce le sue qualità. E' un giocatore atipico: magari soffre in marcatura, ma in fase d'attacco, grazie alle sue qualità (ha un piede da regista)è estremanete prezioso.

Burruano: 6,5

Buona prestazione, in entrambe le fasi. Una conferma.

Iotti: 7

Conquista palle e rilancia, è il faro del centrocampo (insomma, possiamo giocare anche senza play).

Furno: 6,5

Si adatta al ruolo di mezzala, anche se spesso si sente attratto dalla fascia sinistra, dove rischia di pestarsi i piedi con Pagliari. Suo l'assit del raddoppio.

Pagliari: 6,5

Da applausi soprattutto nella ripresa, quando ho sfoderato una grinta impressionantee.

Sow: 7,5

Imprendibile. Ha fatto ammattire la difesa ospite. Non solo: generoso anche nei rientri.



Bertoli: 7,5

Un gran gol (il numero cinque) e un rigore realizzato con freddezza chirurgica.

Carosso: 6,5

Giocatore importante, ottimo in fase di contenimento ma sempre pronto per le transizioni.

Comi n.v.

Mallahi n.v.

Bonera: 7

Quando arrivò disse che avrebbe impostato una squadra con la difesa a 4 (magari un 4-2-3-1). Ma ha avuto l'umiltà di capire che con il 3-5-2 aavrebbe potuto - e si è visto oggi, ma non solo - sfruttare al meglio le caratteristiche di Piran, assoluto dominatore dellaf ascia destra, e di Sow: meglio lasciargli la libertà di svariare, che boccarlo come ala fissa. Gran bella vittoria, oggi, contro una squadra incompleta, con tanti infortunati, proprio come la Pro... Tre partite, le ultime, da incorniciare



