“Carta dedicata a Te": sono 448 le famiglie beneficiarie

Sono 448 le famiglie beneficiarie, selezionate dall’Inps, della “Carta Dedicata a Te – 2025” destinata all'acquisto dei beni alimentari di prima necessità. L'elenco, in cui i beneficiari sono identificati attraverso il numero di protocollo dell’Attestazione Isee 2025, è stato pubblicato in questi giorni dall'Istituto di previdenza sociale e le carte potranno essere ritirate alle Poste attraverso il codice identificativo che verrà comunicato dall’Ufficio Servizi Sociali ai beneficiari con una lettera, non appena Inps invierà la lista con i codici identificativi.

Il Comune ricorda che i cittadini già beneficiari della Carta nell’annualità 2024, che compaiono anche nella lista del 2025, dovranno utilizzare la carta già in loro possesso. In caso di smarrimento o perdita del pin dovranno rivolgersi esclusivamente a Poste Italiane. «Ciascun beneficiario - ricordano da Comune - dovrà effettuare il primo utilizzo della carta entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio, mentre le somme accreditate dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2006».

L'ammontare del beneficio economico è di 500 euro.