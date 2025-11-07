Trasferiti e ricollocati i piccolissimi del nido Santa Barbara

Era la soluzione ponte da adottare in atetsa della realizzazione del nuovo nido al rione Concordia. Ma, così come i lavori, anche l'utilizzo del micronido Santa Barbara alla Caserma Scalise, si è protratto decisamente più a lungo del previsto. E, nelle scorse settimane, il Comune si è trovato nella necessità di trovare soluzioni nuove perché i locali necessiitano di interventi di ristrutturazione dopo aver patito infiltrazioni d'acqua.

Per i 39 bambini piccolissimi che frequentano la struttura si prepara dunque il trasferimento in nuove sedi: dopo un censimento degli spazi comunali 6 bambini saranno ricollocati al nido Girasole; 4 al nido Aquilone; gli altri, grazie alla disponibilità della dirigente del comprensivo Rosa Stampa troveranno posto: 8 nella sezione Primavera della scuola dell’infanzia Furno; 12 bambini sempre alla Furno, in un locale messo a disposizione dal comprensivo; 9 in locali ricavati nella scuola dell’Infanzia Mandelli.

L'intervento di ricostruzione del nido del Concordia è uno degli ultimi ancora in corso nel pacchetto di opere Pnrr: in ossequio ai tempi previsti dal piano dovrà essere concluso entro la primavera 2026.