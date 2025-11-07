Il Club Forza Pro prepara la trasferta a Lumezzane

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di sabato 15 novembre a Lumezzane. Il ritrovo è fissato per le ore 14,10 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 14,15. La quota massima di partecipazione è di 20 euro. Le prenotazioni verranno raccolte domenica 9 novembre al consueto banchetto informativo allestito presso l'ingresso Gradinata Nord dello stadio, dalle ore 13,45 fino all'inizio delle partita.

Le stesse riprenderanno martedì 11 novembre presso: Da Tommy, in via San Paolo n. 8 a Vercelli, tel.0161.258323 (lunedì chiuso).

Fino al termine del banchetto del 9 novembre è prevista una prelazione per i tifosi che hanno partecipato alle precedenti trasferte in pullman in stagione. Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente ed a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media.

Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.