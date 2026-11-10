Il Club Forza Pro organizza la trasferta di domenica 15 novembre a Crema (CR) in occasione della partita contro la Pergolettese.
Le prenotazioni sono già iniziate e proseguiranno da oggi, martedì 10, a sabato14 novembre presso: Da Tommy, in via San Paolo n. 8 a Vercelli, tel.0161.258323.
Il ritrovo è fissato per le ore 14,45 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 14,50.
La quota di partecipazione è di 20 euro.
Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente ed a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media.
Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.
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Pro Vercelli | 10 novembre 2026, 11:56
Club Forza Pro: raccolta adesioni per la trasferta di domenica 15 novembre a Crema
Il ritrovo è fissato per le ore 14,45 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 14,50. La quota di partecipazione è di 20 euro.
Il Club Forza Pro organizza la trasferta di domenica 15 novembre a Crema (CR) in occasione della partita contro la Pergolettese.