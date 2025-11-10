Arriva la pista di pattinaggio, modifiche alla viabilità

Chiusure temporanee e divieti di sosta. Sono in programma alcune modifiche alla viabiltà nei prossimi giorni.

«Ogni cambiamento alla normale viabilità può creare qualche disagio ed è per questo che - sottolinea l’assessore Paolo Campominosi - desideriamo spiegare nel dettaglio le motivazioni di ciascun intervento, affinché tutti possano organizzarsi al meglio».

Mercoledì 12 e giovedì 13 novembre

Dopo la fuga di gas che si è verificata giovedì 6 novembre, Asm procederà al ripristino e messa in sicurezza totale della tubazione del gas nella zona di via Felice Monaco e corso Libertà. Per questo motivo dalle 8.30 alle 19.30 di mercoledì 12 e giovedì 13 novembre è vietata la circolazione di tutti i veicoli in corso Libertà nel tratto compreso tra piazza Tizzoni e via Monaco; in via Monaco, nel tratto compreso tra via Emiliano della Motta e corso Libertà.

Giovedì 13 novembre

Dalle ore 23.45 di giovedì 13 novembre fino alla mezzanotte di venerdì 21 novembre, in piazza Antico Ospedale è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. La misura è necessaria per installare l’attesa pista di pattinaggio che «entrerà in funzione a fine mese quando - anticipa il vice Sindaco, Domenico Sabatino - prenderanno il via tutte le manifestazioni legate al Natale che, in questi giorni, stiamo mettendo a punto con le associazioni di categoria».

«Il Comune di Vercelli ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione. Le modifiche alla viabilità sono temporanee, ma fondamentali per garantire lo svolgimento sicuro degli eventi e la realizzazione di lavori», concludono dal Comune.