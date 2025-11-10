Al via il corso per proprietari di cani

Inizieranno domani, martedì 10 novembre, i corsi gratuiti per i padroni dei cani. Le lezioni sono organizzate dal Comune e sono unicamente rivolte ai residenti. «Il progetto - spiega l’assessore all’Ambiente con delega al Benessere Animale, Antonio Prencipe - nasce dalla volontà di sensibilizzare i padroni dei nostri amici a quattro zampe verso una maggiore consapevolezza sia in termini normativi che comportamentali anche grazie al contributi di esperti, veterinari ed educatori cinofili».

Il progetto “Padrone informato, cane fortunato”, come anticipato, si svilupperà con quattro lezioni di teoria e poi la pratica negli sgambatoi cittadini. Gli appuntamenti saranno l’11 novembre, appunto, poi il 18, il 25 novembre e il 2 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 al Piccolo Studio dell’abbazia di Sant’Andrea. Il progetto è finanziato grazie al bando regionale e a fondi dell’Amministrazione.

Durante il corso si potrà apprendere la parte normativa: tramite la spiegazione e gli approfondimenti delle leggi in vigore, le persone potranno comprendere come gestire l’amico a quattro zampe senza arrecare danni a terzi. Inoltre verrà approfondita la tematica del pedigree: quando un cane è di razza e quando non lo è. E, ancora: cosa fare quando si trova un cane per strada; come si entra in uno sgambatoio e quali controlli vanno fatti per garantire salute e benessere degli amici a quattro zampe.

Solo chi parteciperà a tutte le lezioni teoriche al Piccolo Studio - a cui non sono ammessi gli amici a quattro zampe - potrà avere diritto alla parte pratica negli sgambatoi. Per iscriversi è sufficiente scrivere una e-mail con nome, cognome e numero di telefono a ufficio.ambiente@comune.vercelli.it

«È un’iniziativa speciale che riflette il profondo interesse per il benessere degli animali e per la convivenza serena nella nostra Vercelli» conclude l’assessore Prencipe.