Lumezzane-Pro Vercelli 3-1. Altra "sberla" fuori casa

Altra trasferta amara per la Pro Vercelli che, dal derby del 21 settembre contro il Novara, lontano dal Piola-Robbiano ha collezionato solo sconfitte. E anche al Saleri di Lumezzane, contro una squadra invischiata nelle zone playout, i bianchi hanno perso 3-1. Un match che come spesso accaduto per le sfide formato export dei bianchi la Pro è mancata di "cattiveria" calcistica, non riuscendo a colpire gli avversari nonostante una supremazia territoriale. Più pratico il Lumezzane che ha capitalizzato per contro le occasioni create.

Lumezzane terz'ultimo, reduce da quattro pareggi, Pro Vercelli intenzionata a restare nei quartieri nobili della graduatoria. Tra i vercellesi non c'è Iotti, squalificato (e la sua assenza si è fatta sentire nell'economia del match), spazio a Rutigliano a centrocampo, attacco che, orfano ancora dell'infortunato Comi, mister Santoni affida ai gemelli Sow determinanti con la Triestina e Akpa Akpro, anche lui entrato bene contro i rosso-alabardati. 2': bianchi subito vicini al vantaggio: A. Sow si libera bene in area e centra, Rutigliano non ci arriva, palla al gemello O. Sow che calcia al volo palla alta. 3': Pro ancora pericolosa: ancora A. Sow sulla sinistra, palla che arriva al limite dove Rutigliano calcia al volo: Drago para. Buon avvio dei bianchi. Ma il "Lume" inizia a entrare in partita. Gara ora equilibrata: 10': tiro di Malotti dalla distanza: Livieri blocca senza problemi. Ancora un match sotto la pioggia per i bianchi. Ancora Malotti in fotocopia: palla stavolta decisamente alta. Bresciani che prendono coraggio. 13': primo angolo del match per la Pro. Senza esito. 16': spettacolare rovesciata di Akpa Akpro a gioco però fermo: resta il gesto tecnico dell'attaccante vercellese. 19': Akpa Akpro segna di testa dopo una splendida giocata di Piram: la signorina Gasperotti, però, annulla per un nebuloso fallo in attacco, probabile contatto Piram-Rocca a inizio azione. Inevitabile la richiesta alla revisione Var di Santoni: la direttrice di gara non rinnega la propria decisione: gol annullato. Dubbi, ma si resta 0-0. Pro comunque che ha ripreso il comando delle operazioni, soprattutto sulle fasce controllate da Furno e Piran. 25': calcio d'angolo: palla che arriva al limite per Furno che calcia di prima, Akpa Akpro corregge la palla in area: bravo Drago a non farsi sorprendere. 27': Azione personale di Caccavo che supera la difesa della Pro, entra in area ma al momento del tiro viene contrato da Clemente: palla a Ghillani che dai sedici metri cerca l'angolo alla destra di Livieri: palo e sfera sul fondo. Pochi secondo e in ripartenza O. Sow su preciso servizio di El Bouchataoui viene anticipato da Drago. Buoni ritmi. con rapidi capovolgimenti di fronte. 34': Lumezzane in vantaggio con Diodato indecisione Coccolo-El Bouchataoui, ne approfitta Malotti per servire Diodato che, a centro area controlla e batte Livieri: 1-0. Pro che cerca di scuotersi dopo lo svantaggio, un paio di palloni nell'area rossoblù ma nessun pericolo concreto. Pro che ha fatto la partita ma è mancata , sinora, la "cattiveria" in zona gol. 42': Lumezzane vicino al raddoppio: Malotti pesca Caccavo in area, conclusione di destro fuori non di molto. 44': Gool della Pro. Ancora una rete confezionata dai gemelli terribili: Oyseinou Sow s'invola sulla destra e pesca dal lato opposto il fratello Asane che d'esterno infila Drago: 1-1. Quattro minuti di recupero. Ultimo brivido conclusione di Burruano dai venti metri che non inquadra la porta. Negli spogliatoi sull'1-1. Risultato sostanzialmente giusto: Pro più in partita ma Lumezzane rapido nelle ripartenze.

Si riparte. Nessun cambio. Lumezzane pericoloso con Caccavo da fuori (2') palla sul fondo. Ma è la Pro che, comunque, continua a fare la partita, brescia pronti a sfruttare gli spazi in rimessa. Primo cambio in casa Pro: Mallahi per O. Sow. Trascorso il primo quarto d'ora della ripresa, squadre che combattono su un terreno sempre più insidioso a causa della pioggia insistente che crea anche una leggera nebbia. 1'7: Malotti buona azione personale, conclusione dal limite che non sorprende Livieri. Doppio cambio per Santoni: Pino e Coppola per Piran e Rutigliano. 21': Sugli sviluppi di un angolo Akpa Akpro ci prova in acrobazia: palla alta. Con l'uscita di Rutigliano e Coppola, Akpa leggermente più arretrato. 28': Lumezzane ancora in vantaggio. Errore in disimpegno della Pro, con la difesa bianca mal posizionata: Malotti serve Pagliari a centro area: cross dalla sinistra, Livieri tocca appena la palla che arriva al neo entrato Ferro che controlla e insacca il 2-1. Ultimo slot per Santoni: nella mischia Carosso e il debuttante Zacchera, classe 2008. Dieci minuti più recupero per la Pro che, nella seconda parte della ripresa sembra essersi un po' spenta.35': Mallahi servito in profondità tiene in gioco il pallone e scarica per Akpa Akpro: decisiva la deviazione di Paghera che sventa il pericolo. 85': bello spunto di Pino che centra dalla destra: preciso stacco di Akpa Akpro: palla che esce d'un nulla. Peccato. Pro che arremba anche se con poca lucidità. 6' di recupero.. 47': il Lumezzane la chiude con Rocca che lanciato in contropiede entra in area, supera Livieri e infila in rete: 3-1 game, set e match.





LUMEZZANE (4-3-3): Drago; Diodato, Ndiaye (18' st Pagliari), Gallea, Malotti; Moscati, Rocca, Paghera (36' st D'Agostino); Ghillani (26' st Ferro), Caccavo (36' st Deratti), Rolando (26' st Iori).

In panchina: Filigheddu, Bonardi, Cantamessa, Ferretti, Serpa, Simoncelli, Motta.

All. Troise.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (20' st Pino), Clemente, Coccolo, Furno (33' st Zacchera); Rutigliano (20' st Coppola), El Bouchataoui, Burruano (33' st Carosso); O. Sow (13' st Mallahi), Akpa Akpro, A. Sow.

In panchina: Passador, Rosin, Ronchi, Tarantola, Carosso, Fofana, Zacchera, Anton.

All. Santoni

ARBITRO: Silvia Gasperotti di Rovereto

RETI: 34' Diodato, 44' A. Sow; st 28: Ferro, 47' Rocca.

NOTE: Pomeriggio umido e piovoso. Ammoniti: Paghera, Diodato, Mallahi. Calci d'angolo: 1-6. Recupero: 4',6'.