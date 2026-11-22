Livieri: 5,5
Qualche responsabilità sul gol subito
Ronchi: 6-
Meno sicuro rispetto alle ultime, positive, prestazioni.
Moretti: 6+
Fa il suo, con la sicurezza di sempre.
Coccolo: 6-
Benino, ma non emerge.
Piran: 6
Un buon numero di cross, ma incide meno del solito,
Burruano: 6
Prova positiva. Cerca il gol ma non ha fortuna.
Iotti: 6,5
Ha fatto il possibile e anche di più.
Furno: 6
Bene, soprattutto quando si sposta sulla fascia, soprattutto nella ripresa.
Pagliari: 6
Buona gara e un po' anonima (come i suoi compegni di reparto).
Sow: 7-
Propiza il gol e l'espulsione di Cannavaro. Forse meritava di restare in campo fino alle fine.
Bertoli: 7
Ottima rete,siglata con freddezza, e ottima l'intesa con Sow.. Si conferma coma un gran bell'acquisto della Pro Vercelli.
Del Favero: ng.
Rutigliano: 6
Comi: ng (non ha modo di mettersi in luce)
Bonera: 7,5
La partita non è andata come doveva, ma... in campo ci vanno anche gli avversari e, alla fin fine, il risultato è giusto. Senza un regista, con una rosa ridotta (si è inventato Furno centracompista) e con un modulo che sta funzionando (con il 3-5-2 la difesa è più coperta, Piran ha più possibilità di giocare anche come esterno alto, e Sow può svariare) il mister sta facendo miracoli.
Infine. Ricordo il bel campionato che fece la Pro Vercelli di Modesto (che al Mantova, in serie B, sta facendo benissimo). E ricordo che dopo le conferenze stampa si confrontava con Casella e Musumeci, e aveva un secondo su cui contare. Bonera chi ha?