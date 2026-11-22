Livieri: 5,5

Qualche responsabilità sul gol subito

Ronchi: 6-

Meno sicuro rispetto alle ultime, positive, prestazioni.



Moretti: 6+

Fa il suo, con la sicurezza di sempre.



Coccolo: 6-

Benino, ma non emerge.



Piran: 6

Un buon numero di cross, ma incide meno del solito,



Burruano: 6

Prova positiva. Cerca il gol ma non ha fortuna.



Iotti: 6,5

Ha fatto il possibile e anche di più.



Furno: 6

Bene, soprattutto quando si sposta sulla fascia, soprattutto nella ripresa.



Pagliari: 6

Buona gara e un po' anonima (come i suoi compegni di reparto).



Sow: 7-

Propiza il gol e l'espulsione di Cannavaro. Forse meritava di restare in campo fino alle fine.

Bertoli: 7

Ottima rete,siglata con freddezza, e ottima l'intesa con Sow.. Si conferma coma un gran bell'acquisto della Pro Vercelli.



Del Favero: ng.



Rutigliano: 6



Comi: ng (non ha modo di mettersi in luce)



Bonera: 7,5

La partita non è andata come doveva, ma... in campo ci vanno anche gli avversari e, alla fin fine, il risultato è giusto. Senza un regista, con una rosa ridotta (si è inventato Furno centracompista) e con un modulo che sta funzionando (con il 3-5-2 la difesa è più coperta, Piran ha più possibilità di giocare anche come esterno alto, e Sow può svariare) il mister sta facendo miracoli.

Infine. Ricordo il bel campionato che fece la Pro Vercelli di Modesto (che al Mantova, in serie B, sta facendo benissimo). E ricordo che dopo le conferenze stampa si confrontava con Casella e Musumeci, e aveva un secondo su cui contare. Bonera chi ha?