In un derby giocato in un classico "tempo da Robbiano" la Pro Vercelli pareggia 1-1 contro il Novara. Un match equilibrato, nervoso complice una conduzione arbitrale permissiva. Ai bianchi non è bastato il vantaggio di Bertoli (ancora in gol) nel primo tempo e dal 60' la superiorità numerica per il rosso a Cannavaro per incamerare i tre punti così da compiere un prezioso balzo in classifica e lasciarsi alle spalle le scorie di una vigilia non facile.

Poche novità nell'undici bianco: 3-5-2 "adattabile" a seconda delle esigenze del match. Pomeriggio piovoso, Pro in bianco, Novara in azzurro. 5': Sugli sviluppi del primo angolo, Piran ci prova dal limite: palla oltre la traversa. 9': anche Burruano dopo un 'azione iniziata da Sow ci prova dal limite: alto. 14': problemi per Del Favero: si scalda Livieri anche se il portiere, pur con una fasciatura alla coscia destra, rimane in campo. 21': brivido per la Pro: centro dalla destra di Valdesi, Zambataro a centro area di testa indirizza la sfera all'angolino, Moretti allontana la minaccia. Del Favero costretto a uscire. Dentro Livieri che fa il suo ritorno dopo lo 0-5 contro il Lecco. 25': Brancolini anticipa Pagliari lanciato in area da Sow. Mezz'ora poco adrenalinica. Pro che cerca fa la partita, Novara attento e pronto a sfruttare gli spazi. 33': Nichetti dal limite: Li ieri in angolo. Dalla bandierina Zuppel ci prova in acrobazia senza fortuna. 38': Gooool Pro Vercelli. Si spacca il derby: Bertoli. Pasticcio in disimpegno degli azzurri: Lorenzini, Cannavaro e Zambarato non s'intendono: Sow ruba palla e serve Bertoli che entra in area e dopo un paio di finte a sbilanciare Khailoti e Cannavaro e, con un potente sinistro, spedisce il pallone sotto la traversa: 1-0. Poi tutti a correre sotto la Curva Ovest. 40': Sow in area azzurra: nulla di fatto. 2' di recupero. 47': Palla pericolosamente nell'area vercellese, ma Valdesi e Zuppel non riescono nella deviazione. Fine primo tempo Pro in vantaggio. Gara equilibrata con i bianchi bravi e freddi a sfruttare l'errore della difesa novarese.

Ripresa: Nel Novara: Ledonne al posto di Basso. Qualche rudezza di troppo: Sow e Bertoli a terra dopo uno scontro. 8': Zambataro dal limite: sul fondo. 9': Novara in dieci: espulso (rosso diretto) Cannavaro per fallo da ultimo uomo su Sow lanciato nella metà campo azzurra. Il Novara chiede l'Fvs: inutile. Cannavaro fuori e Novara in dieci per l'ultima mezz'ora. 16': pareggio del Novara azione di Valdesi sulla destra che entra in area, Zuppel anticipa tutti e infila Livieri: 1-1 con Pro momentaneamente in 10 per l'uscita di Bertoli dopo un colpo alla testa. Tutto da rifare per la Pro. 19'': altro ammonito in casa Novara: ammonito Collodel. 21' Iotti ci prova da fuori: sul fondo. 23': Furno azione personale: tiro dal limite: para Brancolini. 28': bello spunto di Pagliari sulla sinistra ma cross troppo forte: nessuno aggancia. Pro in attacco. 29': Burruano su gira: conclusione violenta rimpallata. Ultimi quarto d'ora. Squadre un po' stanche. 35': Zuppel rischia il secondo giallo su Bertoli. 36': Bertoli in area appoggia per Burruano: conclusione al volo sul fondo. 37': entrano Comi e Rutigliano. 40': il Novara si procura un angolo viziato forse da un fallo. Richiesta di Fvs respinta. Angolo senza esito. 44': Pagliari e D'Alessio non se le mandano a dire. Finale nervoso. Giallo a Bonera. 45': Ancora scintille: l'intervento duro di Latery scatena un parapiglia tra i giocatori delle due due squadre: dopo alcuni minuti torna la normalità: ammoniti Latery e Iotti. Si giocherà oltre i 6' di recupero. Assedio Pro: Ci provano Pagliari e Comi. 51': ancora scintille vicino alla panchina azzurra. Brutto finale di un derby che permette a Pro e Novara muovere la classifica. Ma non nella maniera sperata soprattutto dai bianchi che lasciano l'impressione d'aver perso un'occasione per compiere un balzo importante p

PRO VERCELLI (3-5-2): Del Favero (22' Livieri); Ronchi, Moretti, Coccolo; Piran, Burruano, Iotti, Furno (37' st Rutigliano), Pagliari; Bertoli, Sow (37' st Comi).

In panchina: Passador, Van Koeverden, Boufandar, El Bakkali, Perotti, Carosso, Patriarca.

Allenatore: Bonera.



NOVARA (4-2-3-1): Brancolini; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti, Valdesi (30' st Moretti); Collodel (37' Arboscello) , Nichetti; Dell’Erba (12' st D’Alessio), Basso (1' st Ledonne), Zambataro; Zuppel (37' st Lartey). .

In panchina: Boseggia, Anfossi, Romano, Canneti,, Clementi, Coco.

Allenatore: Iori.



ARBITRO: Pasculli di Como.

RETI: pt 38' Bertoli; st 16' Zuppel

NOTE: Pomeriggio piovoso. Spettatiri 2463 (abbonamenti 1045); incasso 11.619,36 euro

Espulsi: 9' st Cannavaro (interrotta azione da gol). Ammoniti: Cannavaro, Zuppel, Collodel, Latery, Iotti. Calci d'angolo: 4-4. Recupero: 2', 6'.