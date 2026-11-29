Prezioso e sofferto pareggio della Pro Vercelli al Tombolato impatta 0-0 contro il Cittadella. I bianchi allungano la striscia positiva e restano nel gruppone delle squadre al centro della classifica. mentre i patavini mancano l'aggancio al Brescia capolista e devono accontentarsi di appaiare il Trento al secondo posto.

La Pro ha fatto il match che era chiamata a fare contro una delle big del torneo: ovvero soffrendo e cercando sempre di ragionare anche nei momenti in cui l'onda d'urto del Cittadella si faceva insistente, provando ad allentare la pressione e, quando ci fossero state le opportunità di rendersi pericolosa. Cittadella pericoloso soprattutto sui calci da fermo. con la difesa della Pro che, pur con qualche sbavatura è stata di una buona prova difensiva. I bianchi dopo la travagliata settimana pre-derby hanno potuto avvicinarsi alla sfida con i vicentini in tranquillità anche se con qualche assenza tra cui quelle di Del Favero Ronchi e Ciammaglichella. Bonera rispolvera Van Koeverden in difesa con Moretti e Coccolo; rispetto alle ultime sfide, centrocampo senza Pagliari, esterno di sinistra, che parte in panchina, attacco con la coppia Bertoli-Sow.

Cittadella in granata, Pro in bianco. Indisponibile, almeno nella prima fase l'Fvs. Cittadella in completo granata, Pro nella classifica maglia bianca e calzoncini neri per la gioia dei puristi. 5': Cittadella vicinissimo al gol: su angolo dalla sinistra, Redolfi sganciato nell'area bianca, stacca di testa, a Livieri battuto Iotti salva sulla linea. Azione nata da un errato disimpegno della retroguardia vercellese. 12'. Occasione per la Pro: scambio Bertoli-Furno che entra in area ma, anziché provare la conclusione diretta, preferisce servire ancora Bertoli, anticipato. 13': la difesa della Pro allontana un potenziale pericolo, la palla però resta al Cittadella con D'Alessio che serve Ihnatov: colpo di testa sul fondo. Risolti i problemi all'Fvs che ora potrà essere richiesto dalle due squadre. 17': sempre su corner Cittadella insidioso:inzuccata di Ekuban alta sulla traversa. Cittadella che fa incetta di tiri dalla bandierina. 20': Pro Vercelli pericolosa: palla che vaga nell'area del Cittadella: Bertoli riesce a controllare la sfera anticipando Sangalli e calcia in diagonale: palla a lato alla destra di Zanellati. 22': altro angolo e altro brivido per i bianchi: Paolucci "spizza" di testa, Falcinelli a pochi passi dalla linea non riesce ad agganciare il pallone. Sempre 0-0. 26' Ammonito Sangalli per un intervento su Iotti. La Pro chiede l'Fvs per un eventuale "rosso". L'arbitro non cambia decisione. Sprecata una card per i bianchi. Scocca la mezz'ora con il Cittadella che sta intensificando la pressione nella tre-quarti dei bianchi che, seppur faticando a uscire chiudono bene gli spazi..33': D'Alessio ci prova in diagonale: nessun pericolo per la Pro. 35': scontro Ekuban-Carosso: i due giocatori restano a terra. Dopo un paio di minuti si torna a giocare. 42' Potenziale contropiede Pro non concretizzato da Sow e Bertoli. 44': Paolucci per Falcinelli a centro area: tiro al volo da posizione centrale: Livieri blocca sicuro. 45': Altra azione insista Ndrecka-Falcinelli-Ndrecka che calcia sul fondo. 2' di recupero: si giocherà fino al 47'. 48' Pro pericolosa con Sow che dal limite impegna Zanellati. Sul ribaltamento Ekuban ci prova da fuori: Livieri in due tempi. Fine primo tempo 0-0- Cittadella che comanda le operazioni ma pericoloso soprattutto su calci da fermo. Pro ordinata con alcune ripartenze interessanti.

Inizia la ripresa. Nessun cambio. 3': Grande risposta di Livieri su potente conclusione di Ndrecka da fuori. Sugli sviluppi dell'angolo Toffanin di testa sfiora il palo. Cittadella che ha iniziato spingendo sull'acceleratore, Pro costretta a difendersi. 16': primi cambi in casa Cittadella dentro Anastasia e Fabbro. 20': Livieri rimedia a un suo errore in fase di disimpegno. Che brivido. 24': D'Alessio da 20 metri: sul fondo.26': Sow entra in area e dalla destra cerca l'angolino: palla che si perde sul fondo. Pro pericolosa. Squadre ora più lunghe che offrono qualche varco. Cittadella che ha esaurito i cambi con l'uscita per infortunio di Paolucci. 34': entra Pagliari per Furno. I bianchi devono resistere 10' più recupero. 39': Cittadella che tenta gli ultimi assalti: la Pro si difende dalle continue folate granata. 41': Anastasia spara di destro a colpo quasi sicuro : risposta di Livieri che salva lo 0-0. Tra un corner e l'altro (al momento sono 14) si è arrivati al 90' con l'arbitro che segnala 5' di recupero. Che si allungherà perchè il Cittadella ha chiesto un Fvs per uno scontro in area tra Carosso e F. Antonucci. Entrano Boufandar e El Bakkali. Si gioca il recupero del recupero. 47' Ndrecka calcia al volo oltre la traversa. E' l'ultima azione. Finisce 0-0. Buon punto per la Pro su un campo tutt'altro che facile e tanto morale. Di più forse non si poteva sperare.



CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Zilio, Redolfi, Toffanin (28' st M. Antonucci); D'Alessio, Ihnatov (16' st Anastasis), Sangalli, Paolucci (31' st F: Antonucci), Ndrecka; Falcinelli (16' st Fabbro), Ekuban (28' st Mensah).

In panchina: Maniero, Crialese, Gobbato, Gambaro, Pittilino, Ceccarelli.

All. Musso

PRO VERCELLI (3-5-2): Livieri; Van Koeverden, Moretti, Coccolo; Piran, Burruano, Iotti (48' El Bakkali), Furno (34' st Pagliari), Carosso; Bertoli, Sow (43' st Boufandar)

In panchina: Passador, Andreotti, Mallahi, Rutigliano, Comi, Patriarca.

All. Bonera

ARBITRO: Palmieri di Brindisi

RETI:

NOTE: pomeriggio soleggiato ma freddo. Spettatori: 1956 incasso di 9384,53 euro (comprese quota abbonati). Ammoniti: Sangalli, Moretti. Angoli: 14-1. Recupero: 2', 5'.