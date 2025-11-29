Frontale a Formigliana, due feriti e auto distrutte

Violento scontro, all'alba di sabato, lungo la sp 230 Trossi, in Comune di Formigliana. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due autovetture si sono scontrate frontalmente con conseguenze gravi: uno dei mezzi, per la violenza dell'urto, è finito fuori strada; l'altro è rimasto bloccato sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino e, per i soccorsi, è stato necessario far intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli e quella volontaria di Santhià: collaborando con il personale del 118, i Vigili del Fuoco hanno recuperato due feriti, affidati alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale. Successivamente ci si è occupati della messa in sicurezza delle auto e dell'illuminazione della sede stradale per rendere possibili i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Casanova Elvo e Stroppiana, intervenuti insieme all'ambulanza medicalizzata di Santhià.
