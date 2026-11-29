Livieri: Qualche sbavatura nelle uscite, riscattate ampiamente da almeno un paio d'interventi decisivi che hanno permesso alla Pro Vercelli di uscire dal "Tombolato" con un prezioso 0-0: 6.5

Van Koeverden: Schierato da titolare dopo diverse settimane; si è calato l'elmetto sulla testa con una prova sicuramente positiva, non perdendo mai il controllo della situazione: 6+

Moretti: L'esperienza al servizio della squadra. Sempre lucido anche nei momenti di maggior pressione dei granata: 6.5

Coccolo: Inizio da brivido con un errore che permette al Cittadella di creare il primo, grosso pericolo. Poi cresce e si fa sentire nelle fasi calde: 6

Piran: Come sempre si propone sia in fase d'impostazione che di copertura. Corre e tampona sulla fascia. Arriva alla fine con la spia della riserva accesa, ma anche una gara al servizio della squadra 6.5

Burruano: Non è facile ragionare quando "orde" di maglie granata aggrediscono il centrocampo. Riesce comunque a essere presente in ogni situazione: 6

Iotti: Da vero "capitano" lo si vede dove c'è bisogno. Anche non brulla in fase d'impostazione, salva sulla linea dopo pochi minuti il possibile 1-0 per i patavini e, nel finale, è pronto a spazzare l'area dalle ultime incursioni del Cittadella: 6.5 (48' st El Bakkali sv)

Carosso: A volte va in confusione, ma ha il merito di tenere palla e alzare la squadra quando la pressione del Cittadella si faceva asfissiante: 6+

Furno: E' forse il giocatore che ha speso di più macinando chilometri per arrivare sugli avversari e provare a qualche ripartenza; 6.5 (34' st Pagliari: sfrutta la maggior freschezza nel finale nel contenere i granata 6)

Bertoli: Spesso rimane isolato in attacco come la famosa particella di sodio della pubblicità. Riesce a costruirsi un'occasione che non capitalizza: 6.

Sow: Non riesce a incidere come a inizio stagione. Qualche scatto bruciante e giocate ci sono, ma anche troppi errori in fase di finalizzazione che avrebbe potuto sfruttare meglio, come il contropiede intorno all'80': 6 (43' st Boufandar sv)



All. Bonera: Sul terreno del Cittadella interpreta l'incontro nella maniera più logica, arginando il più possibile il gioco dei granata e affidandosi alle ripartenze. Alla fine raggiunge l'obiettivo che è quello che gli si chiedeva: 6+.