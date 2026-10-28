Il Trino si accontenta di un pari, Cigliano sfortunato

Promozione

Il Trino sfrutta solo a metà il turno casalingo con l’Oleggio acciuffando il pareggio con Vergnasco (doppietta), dopo essere stato in svantaggio per due volte. Il risultato permette agli azzurri di conquistare il terzo posto. La Pro Palazzolo vince in trasferta a Bellinzago e raggiunge il Trino in terza posizione, decisivo il gol di Pasquali al 77’, in precedenza a segno Orlando e Micillo. La Virtus Vercelli impatta a reti inviolate la sfida con la Juve Domo.

Risultati: Trino – Oleggio 2-2, Bulè Bellinzago – Pro Palazzolo 2-3, Virtus Vercelli – Juve Domo 0-0

Prossimo turno: Dormelletto/Comignago – Trino, Pro Palazzolo – Virtus Vercelli

1^ Categoria

Cigliano davvero sfortunato. Per la seconda volta di seguito la vittoria sfugge nei minuti finali. In vantaggio con Ceronetti, ad inizio ripresa, i giallorossi sono stati raggiunti al 93’ dal Vadilana Biogliese. Sorride il Livorno /Bianzè che dilaga nel confronto con il Borgolavezzaro con Urena, Provera, Corinaldesi e Pagliano. La Crescentinse, dopo un buon inizio, si è progressivamente spenta. A Ponderano i granata vanno a segno con Roncarolo, ma è un vantaggio effimero che si sgretola nei minuti finali del primo tempo.

Risultati: Valdilana Biogliese – Cigliano 1-1, Livorno/Bianzè – Borgolavezzaro 4-0, Ponderano – Crescentinese 3-1

Prossimo turno: Crescentinese – Cigliano, Trecate – Livorno/Bianzè