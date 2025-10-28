"Dolcetto o scherzetto?": venerdì festa in centro città

Venerdì 31 ottobre in occasione della festa di Halloween, molti negozi della città aderiranno all’iniziativa “Dolcetto o Scherzetto”, apriendo le loro porte ai bambini accompagnati dalle mamme per festeggiare insieme. L'iniziativa, nata in modo spontaneo già da qualche anno, colora il centro con piccole maschere ispirati e streghe e fantasmini. I più piccoli potranno divertirsi a fare dolcetto o scherzetto, partecipando a un pomeriggio di festa e allegria.