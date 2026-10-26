Intensità e bel gioco: grande esordio al Piacco per la PFV

Serie B

Girone di qualificazione – 2^ giornata di andata

Domenica 25 ottobre 2026 - ore 18,00 – a Vercelli – Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Pink Basket Torino 84-37

Parziali: 17-7; 46-17; 64-25, 84-37:

Tabellino PFV:. Bertelegni 4; Bracco 5; Ansu 15; Buffa 9; Francese A.4; Acciarino 18;

Deangelis 4; Francese E.2;Bouchefra; Biondi 11; Delponte 10; N’Guefack Lowe 2. All.re Davide Simone ass. all. Andrea Congionti.

La PFV ha esordito alla grande sul campo di casa sconfiggendo Pink Basket di Torino per 84-37, al termine di una partita sempre condotta in testa e con buona autorità, in cui le avversarie mai sono riuscite ad entrare in partita.

Le ragazze di Davide Simone hanno impostato la propria gara su una difesa molto intensa e pressante che, in pratica, ha reso difficile alle avversarie riuscire ad imbastire qualche azione di gioco degna di questo nome, intercettando palloni sui passaggi, rubando la palla alle palleggiatrici, dominando ai rimbalzi sui due lati del campo e, spesso, costringendo le avversarie a perdere palla in attacco ed in fase di impostazione.

Ed ancor più positiva è stata l’intensità e la continuità con cui le ragazze della PFV hanno messo in atto tutto questo, senza mai diminuire la pressione e mettendo a segno, grazie alla numerose palle recuperate, numerosi contropiedi, sia su lancio lungo che in transizione ed anche parecchi tiri “comodi” dal perimetro, grazie ad un ottimo movimento della palla che spesso ha disorientato le avversarie.

Sin dal primo quarto la PFV tentava l’allungo, approfittando della scarsa propensione offensiva delle torinesi e chiudeva il periodo sul 17-7.

Nel secondo quarto, poi, dilagava (29-10) non lasciando proprio giocare le ospiti e mettendo una seria ipoteca sul risultato sin dal 46-17 di metà gara.

Chi pensava che la squadra di casa, a questo punto, avrebbe tirato i remi in barca si sbagliava: nella ripresa l’intensità era la stessa del primo tempo, sia in attacco che in difesa, senza mai mollare nulla, a parte qualche canestro concesso nel finale quando la stanchezza cominciava ad affiorare dopo una prova di squadra veramente “maiuscola”.

Prossimo match ancora a Vercelli, dopo il turno di riposo per tutti della prossima settimana contro CUS Torino il giorno 8 novembre 2026alle ore 18,00..