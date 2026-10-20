Ferrero sbanca il Grappling Industries Italia

Domenica 18 ottobre si è svolta la tappa italiana del circuito internazionale Grappling Industries al palazzetto Seven Infinity di Gongorzola.

La gara ha la caratteristica di svolgere le fasi eliminatorie con girone Round Robin, cioè tutti lottano contro tutti nei vari gironi e semifinali e finali vengono svolte ad eliminazione diretta. In più rispetto alle gare classiche, valgono tecniche normalmente proibite, come leve alle gambe in torsione, proiezioni a forbice etc.

Pietro Ferrero unico rappresentante della Pro Vercelli Bjj, perché il resto della squadra era impegnato contemporaneamente in un'altra competizione a Trieste, gareggia nelle cinture marroni e nere nella categoria meno 170 libbre senza kimono, grappling appunto.

In categoria ha atleti da Serbia, Grecia, Portogallo, Svizzera, San Marino, Albania oltre ai rappresentanti dei team italiani.

Ferrero al primo incontro finalizza un atleta Greco con leva dritta al piede, al secondo ko a un atleta italiano per Aoki lock, al terzo finalizza un forte atleta di una squadra di San Marino, che combatte però anche con la nazionale italiana di grappling, con una kimura inversa, il quarto avversario delle eliminatorie dà forfait per infortunio.

Passato quindi al girone delle eliminazioni dirette, il vercellese chiude la semifinale con una leva traversa al ginocchio.

In finale Ferrero incontra un italiano dato per favorito, ma stravolge questa ipotesi con un ko per una leva al polso in 20 secondi, ammutolendo il parterre e guadagnandosi il posto più alto sul podio.

Buon allenamento per Ferrero in previsione dei prossimi appuntamenti delle gare senza kimono che stanno sempre più prendendo piede,con molti atleti che si specializzano con questo regolamento piuttosto diverso da quello applicato nelle gare con kimono.