Promozione

Il Trino si arrende alla capolista Feriolo. In svantaggio dopo appena 1 minuto gli azzurri non sono riusciti a recuperare. Niente da fare nemmeno nel secondo tempo che annota altre due reti al passivo. Anche la Pro Palazzolo si ferma tra l’altro con un risultato pesante. Durante la prima frazione si decide tutto: l’Oleggio mette a segno quattro reti e il gol della bandiera di Orlando (ad inizio ripresa) serve unicamente per la statistica. Nulla di fatto tra Union Novara e Virtus Vercelli, con i bicciolani che racimolano un buon punto per portarsi fuori dalla zona play-out.

Risultati: Pro Palazzolo 1-5, Union Novara – Virtus Vercelli 0-0, Trino - Feriolo 0-3

LB Trino: Porta, E.Osenga (30°st Balocco), Ferraris; Ciraulo, Canino, Birolo (20°st Gaita); Mercandino, Beatrice, Vergnasco; Brugnera, Giarola. All - (12 Bonelli, 13 C.Osenga, 14 Cassetta, 15 Negro, 18 Troplini, 19 Miceli, 20 Meo Defilippi)

Feriolo: Beltrami, Carusi, Uttini; Ramponi, Sistino, Ramalho; Elca (14°st Gallieni), Manfroni, E.Ferrari; Prandini, Bionda (39°st Marku). All. Pissardo (12 Tosoni, 14 C.Ferrari, 15 Simeone, 17 Gomez, 18 Bini, 19 Di Leva, 20 Pelfini)

Reti: 1°pt E.Ferrari, 78' Carusi, 93' Marku





Prossimo turno: Juve Domo – Trino, Pro Palazzolo – Olimpia Sant’Agabio, Virtus Vercelli – Valle Cervo San Lorenzo

1^ Categoria

Sfortunatissimo il Cigliano che con la cenerentola Borgolavezzaro rincorre lo svantaggio, lo recupera per due volte con Fortina e Bravo, poi si inceppa e subisce la rete decisiva ad inizio secondo tempo. Il Livorno/Bianzè trova il pareggio con Menabò, dopo la realizzazione del Rmantin, ma al 75’ Benzo azzecca lo spiraglio giusto per dare ai suoi una vittoria insperata. Crescentinese in evidente crisi e Gaglianico che si impone nettamente con quattro reti nella prima frazione e due nella ripresa.

Risultati: Cigliano – Borgolavezzaro 2-3, Livorno/Bianzè – Rmantin 1-2, Crescentinese – Gaglianico 0-6

Prossimo turno: Trecate – Cigliano, Borgolavezzaro – Crescentinese, River Sesia – Livorno/Bianzè