Il Volley Cigliano Brikò vince la sfida con il Novi 3-1 e vola in testa alla classifica del girone D di serie B2. Conquistati I primi due set, 25-21 e 25-15 la squadra del tecnico Mucciolo ha subito la rimonta del Novi, imponendosi tuttavia nel quarto set 25-23. Prossimo turno: Cigliano - Parella, PalaGerardi, sabato, ore 18. Classifica: Cigliano 16 punti, Albisola, Rivarolo 14, Pinerolo, Genova 12, Bellalidea Torino, Lilliput 11, Novi, Santena 8, Canelli 7, Dall’Osto, Lessona 5, Parella 3, Volpiano 0.