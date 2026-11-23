Domenica 22 novembre

5^ giornata di andata

Pallacanestro Femminile Vercelli – Polismile Blasé 47-68

Parziali: (9-18; 18-37; 35-49; 47-68):

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Bracco 5; Ansu 9; Buffa 8; Francese A.1; Acciarino 9;

Deangelis 2; Francese E. 5; Bouchefra 4; Biondi 2; Chillini; Delponte.

All.re Davide Simone ass. all. Andrea Congionti.

Nella quinta di andata del girone di qualificazione di serie B la PFV è stata sconfitta in casa per 47-

68 da Polismile Blaze di Torino, squadra che è attrezzata per il salto in A2, che rappresenta

l’obiettivo della sua stagione a detta dell’allenatore Mario Corrado.

E la differenza si è vista in campo: stazza fisica superiore, percentuali di tiro superiori ed intensità

maggiore hanno da subito quasi spaventato le ragazze della PFV che sono apparse, in certi

frangenti, intimorite dalle avversarie, tanto da subire uno sconcertante 0-13 nei minuti iniziali, salvo

riprendersi verso la fine del quarto con un canestro di Deangelis a rompere il ghiaccio ed alcuni

punti di Ansu (tra i quali una tripla).

Il secondo periodo era sulla stessa falsariga, anche se le vercellesi si sbloccavano sotto il profilo

della costruzione del gioco ma continuavano a sbagliare i tiri, forse perché ancora intimorite o,

molto più semplicemente perché messe in difficoltà dalla buona difesa avversaria .

Il parziale del quarto era pressoché identico al precedente e le squadre andavano al riposo sul 18-37,

dove i pochi punti segnati dalla PFV testimoniano delle difficoltà che la squadra ha avuto in fase

conclusiva a causa dell’intensità messa in campo dalle avversarie su entrambi i lati del campo.

Quando in casa vercellese si cominciava a temere una debacle con i fiocchi, le ragazze di Davide

Simone si scrollavano di dosso finalmente il timore reverenziale e cominciavano a difendere meglio

aumentando al contempo le percentuali di realizzazione. Si è messa a giocare da PFV vera,

insomma!

Contemporaneamente le torinesi mollavano un po’ il ritmo ed il risultato era che le padrone di casa

arrivavano sino a -5, spaventando non poco la panchina ospite, il cui coach doveva ricorrere ai

minuti di sospensione per richiamare la propria squadra all’ordine.

Chiuso il terzo periodo 35-49, la PFV rimaneva ancora in scia tra i 9 e 12 punti per alcuni minuti,

sino a che la maggior energia delle torinesi aveva ala meglio raggiungendo il +21 finale che,

peraltro, si discosta di soli 2 punti dal risultato di metà gara.

E che, tutto sommato, è uno scarto fin troppo severo se si tiene conto della buona reazione

vercellese nella seconda parte di gara.

E se si considera che Polismile Blaze, sino ad ora aveva rifilato un trentello almeno a tutte le

avversarie, la PFV può essere contenta avere limitato cotanta avversaria e di averla e messa in ansia

per alcuni minuti quando è stata capace di una bella rimonta.

Di questo il numeroso pubblico, ove è stato presente anche il Sindaco di Vercelli Avv. Roberto

Scheda in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha dato atto alla squadra con un

caloroso applauso finale che va oltre il semplice risultato.

Contestualmente alla partita, in collaborazione con Versoprobo, la società vercellese ha aderito alla

giornata contro la violenza sulle donne, offendo un fiore rosso alle avversarie che sono entrate in

campo accompagnate dalle bambine del Mini Basket, tutte con un fregio rosso dipinto sul viso.

Il prossimo match per la PFV si giocherà domenica 29.11.2026 alle ore 18,30 a Torino, al

Palamoncrivello di via Moncrivello 8 contro Polisportiva REBA, match certamente più affrontabile

di quello odierno.

Claudio Roselli