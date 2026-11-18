Promozione
Giornata senza soddisfazioni per le squadre vercellesi, che registrano solo sconfitte. Il Trino nella sfida con il Gattinara illude con un buon primo tempo (gol di Vergnasco), ma cede inaspettatamente nella ripresa subendo la rimonta dei vignaioli. La Pro Palazzolo va in svantaggio dopo appena un minuto lasciando via libera all’Arona che raddoppia nel secondo tempo. Niente da fare anche per la Virtus Vercelli sotto di due reti con l’Olimpia Sant’Agabio; Ferrari accorcia le distanze al 55’, ma i gialloneri subiscono l’1-3 ed a nulla serve la marcatura di Sow su rigore nei minuti di recupero.
Risultati: Gattinara – Trino 3-1, Pro Palazzolo – Arona 0-2, Virtus Vercelli – Olimpia Sant’Agabio 2-3
Prossimo turno: Trino – Feriolo, Oleggio – Pro Palazzolo, Union Novara – Virtus Vercelli
1^ Categoria
Buon pareggio del Cigliano sul campo della seconda in classifica, Gaglianico. In svantaggio in seguito ad una autorete i giallorossi riportano la gara in parità con Formia su rigore. Il Livorno/Bianzè resiste per mezz’ora al Cameri riequilibrando la partita con Urena al 12’ dopo la marcatura dei novaresi al 10’. I padroni di casa mettono a segno una doppietta nel volgere di 7 minuti che alla fine si rivela decisiva.
Risultati: Gaglianico – Cigliano 1-1, Cameri – Livorno/Bianzè 3-1
Prossimo turno: Crescentinese – Gaglianico, Cigliano – Borgolavezzaro, Livorno/Bianzè – Rmantin